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500趴2022／「7-ELEVEN永續快閃店」處處可見環保巧思

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「500趴」2022活動現場的「7-ELEVEN永續快閃店」，設有以大型環保積木堆砌的吸睛地球打卡牆。圖／500輯採訪團隊攝影
「500趴」2022活動現場的「7-ELEVEN永續快閃店」，設有以大型環保積木堆砌的吸睛地球打卡牆。圖／500輯採訪團隊攝影

統一超商連續3年與「500趴」合作，在活動現場提倡從生活落實環保永續與愛心做公益，今年特別打造「7-ELEVEN永續快閃店」，以「地球永續、你我日常」為核心概念，攤位佈置處處可見永續巧思，包括以環保積木堆砌的地球打卡牆、使用具永續循環經濟概念的環保布料製成狗狗樂園拍照牆等，吸引許多民眾搶拍美照；攤位也可體驗「OPEN iECO循環杯還杯機」的操作步驟。

「500趴」2022活動現場的「7-ELEVEN永續快閃店」，展示門市回收的寶特瓶、鮮乳空瓶委託Story Wear設計再生、循環再製所推出的永續環保商品。圖／500輯採訪團隊攝影
「500趴」2022活動現場的「7-ELEVEN永續快閃店」，展示門市回收的寶特瓶、鮮乳空瓶委託Story Wear設計再生、循環再製所推出的永續環保商品。圖／500輯採訪團隊攝影

「7-ELEVEN永續快閃店」吸睛的地球打卡牆，採用廢棄衣物、寶特瓶製成的大型環保積木堆砌而成，可重複使用；狗狗樂園拍照牆使用7-ELEVEN門市回收寶特瓶、鮮乳空瓶製成的寶特紗環保布料，結合7-ELEVEN把愛找回來公益募款第4季「樂齡友善DOG陣行」永續主題，印製可愛的狗狗圖案，活動結束後還將再利用、製作成小零錢袋。攤位現場也展示了7-ELEVEN門市回收的寶特瓶、鮮乳空瓶委託Story Wear設計再生、循環再製所推出的永續環保商品。

統一超商連續3年與「500趴」合作，今年特別打造「7-ELEVEN永續快閃店」。圖／500輯採訪團隊攝影
統一超商連續3年與「500趴」合作，今年特別打造「7-ELEVEN永續快閃店」。圖／500輯採訪團隊攝影
「500趴」2022活動現場的「7-ELEVEN永續快閃店」，結合7-ELEVEN把愛找回來公益募款第4季「樂齡友善DOG陣行」永續主題，使用具永續循環經濟概念的環保布料製成狗狗樂園拍照牆狗狗樂園拍照牆。圖／500輯採訪團隊攝影
「500趴」2022活動現場的「7-ELEVEN永續快閃店」，結合7-ELEVEN把愛找回來公益募款第4季「樂齡友善DOG陣行」永續主題，使用具永續循環經濟概念的環保布料製成狗狗樂園拍照牆狗狗樂園拍照牆。圖／500輯採訪團隊攝影

7-ELEVEN把愛找回來公益募款第4季主題「樂齡友善DOG陣行」公益募款計畫，攜手多年公益合作夥伴屏東基督教醫院，首度與台灣動物輔助治療專業發展協會合作，創新推出以7-ELEVEN為據點，為失智症長輩提供專業「動物輔助治療」服務，從屏東地區出發，建立開放專業「輔療犬」入店的超商門市，同時邀請全民以捐款行動支持屏東基督教醫院，持續推動高齡及失智友善服務。

12月3、4日「500趴」活動期間，前往「7-ELEVEN永續快閃店」攤位攜帶環保杯或不限金額愛心捐款，就能免費喝CITY PRIMA精品熱美式咖啡一杯。圖／500輯採訪團隊攝影
12月3、4日「500趴」活動期間，前往「7-ELEVEN永續快閃店」攤位攜帶環保杯或不限金額愛心捐款，就能免費喝CITY PRIMA精品熱美式咖啡一杯。圖／500輯採訪團隊攝影
「500趴」2022活動現場的「7-ELEVEN永續快閃店」，可體驗「OPEN iECO循環杯還杯機」的操作步驟。圖／500輯採訪團隊攝影
「500趴」2022活動現場的「7-ELEVEN永續快閃店」，可體驗「OPEN iECO循環杯還杯機」的操作步驟。圖／500輯採訪團隊攝影
12月3、4日「500趴」活動期間，前往「7-ELEVEN永續快閃店」攤位攜帶環保杯或不限金額愛心捐款，就能免費喝CITY PRIMA精品熱美式咖啡一杯。圖／500輯採訪團隊攝影
12月3、4日「500趴」活動期間，前往「7-ELEVEN永續快閃店」攤位攜帶環保杯或不限金額愛心捐款，就能免費喝CITY PRIMA精品熱美式咖啡一杯。圖／500輯採訪團隊攝影

12月3、4日「500趴」活動期間，前往「7-ELEVEN永續快閃店」攤位攜帶環保杯或不限金額愛心捐款，就能免費喝CITY PRIMA精品熱美式咖啡一杯，現場拍下永續快閃店行動照公開上傳IG或FB，並TAG @7elevenloves 或 #地球永續你我日常，再加碼抽100元7-ELEVEN商品卡（共30名）。

此外，12月27日前加入統一超商永續宣言連署，有機會獲得永續商品組（內含刺蝟愛抱包＋星月小掛包），共將抽出30名。統一超商永續宣言連署：https://pse.is/4k6upj

500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

#500趴2022 #永續綠生活 #gogreengoaction #500趴 #500輯

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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