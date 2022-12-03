500趴2022／「7-ELEVEN永續快閃店」處處可見環保巧思
統一超商連續3年與「500趴」合作，在活動現場提倡從生活落實環保永續與愛心做公益，今年特別打造「7-ELEVEN永續快閃店」，以「地球永續、你我日常」為核心概念，攤位佈置處處可見永續巧思，包括以環保積木堆砌的地球打卡牆、使用具永續循環經濟概念的環保布料製成狗狗樂園拍照牆等，吸引許多民眾搶拍美照；攤位也可體驗「OPEN iECO循環杯還杯機」的操作步驟。
「7-ELEVEN永續快閃店」吸睛的地球打卡牆，採用廢棄衣物、寶特瓶製成的大型環保積木堆砌而成，可重複使用；狗狗樂園拍照牆使用7-ELEVEN門市回收寶特瓶、鮮乳空瓶製成的寶特紗環保布料，結合7-ELEVEN把愛找回來公益募款第4季「樂齡友善DOG陣行」永續主題，印製可愛的狗狗圖案，活動結束後還將再利用、製作成小零錢袋。攤位現場也展示了7-ELEVEN門市回收的寶特瓶、鮮乳空瓶委託Story Wear設計再生、循環再製所推出的永續環保商品。
7-ELEVEN把愛找回來公益募款第4季主題「樂齡友善DOG陣行」公益募款計畫，攜手多年公益合作夥伴屏東基督教醫院，首度與台灣動物輔助治療專業發展協會合作，創新推出以7-ELEVEN為據點，為失智症長輩提供專業「動物輔助治療」服務，從屏東地區出發，建立開放專業「輔療犬」入店的超商門市，同時邀請全民以捐款行動支持屏東基督教醫院，持續推動高齡及失智友善服務。
12月3、4日「500趴」活動期間，前往「7-ELEVEN永續快閃店」攤位攜帶環保杯或不限金額愛心捐款，就能免費喝CITY PRIMA精品熱美式咖啡一杯，現場拍下永續快閃店行動照公開上傳IG或FB，並TAG @7elevenloves 或 #地球永續你我日常，再加碼抽100元7-ELEVEN商品卡（共30名）。
此外，12月27日前加入統一超商永續宣言連署，有機會獲得永續商品組（內含刺蝟愛抱包＋星月小掛包），共將抽出30名。統一超商永續宣言連署：https://pse.is/4k6upj。
500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action
主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司
共同協辦｜凌雲諾
合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行
贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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