影／疫情停2年台灣汽機車大展 南台科大登場萬人參觀

連辦32年因疫情停辦兩年的第33屆「南台汽機車大展」，今明兩天在南台科大舉辦，吸引逾百家廠商參展；上午開幕前已湧入超過2萬人參觀、校園熱鬧非凡；校方預期將和往年一樣有近10萬人次參觀。

此次車展以目前最夯「電動車」為主題，五大展區包括「特殊車區」、「進口車區」、「國產車區」、「機車區」、「百貨區」；電動車在特殊車區內。參與車展攤位400多個，展出各家最新電動車、汽車、機車、電動機車自行車、貨車、儀器工具設備、超跑車、汽車音響與精品百貨等，「與汽機車相關行業幾乎全部匯集」；校方也展示師生多項研發成果，下午在工學院與金屬工業中心舉辦電動車充電安全論壇，要讓車展活動增添學術色彩。

特殊車區內特別展出Audi e- tron、BMW IX、Benz EQB等各大廠家的電動車，性能外觀標新立異，更有科技感。同時展出奧斯頓馬丁、雪佛蘭、法拉利、藍寶堅尼、麥拉倫、保時捷等品牌等特殊車，車款總市值上看約1.2億元，供喜好超跑車或電動車有興趣的人士觀賞。

這次展出進口車有Audi、BMW、Benz、Hino、Hyundai商用、Infiniti、Jaguar、KIA、KIA商用、MG、OPEL、Peugeot、Subaru、SsangYong、Volvo、IVECO等品牌；國產車有Ford、Hyundai、Luxgen、Mitsubishi、Nissan、Suzuki等；機車則有AEON宏佳騰、Gogoro、Honda、Hartford、KYMKO、PGO、Vespa、Suzuki、Yamaha等展出最新款。

校長盧燈茂表示，南台科大汽機車大展長期用心經營，樹立專業形象與口碑，深獲參展廠商及民眾的肯定，發展至今已頗具規模，成為車界年底不可或缺的大事，過去必須拜託廠商設攤展覽，這幾年，變成車廠爭搶設攤，對學校來說是一件非常大的肯定，且一年比一年更加盛大，這也展現出南台科大機械系車輛組師生的執行能力。

車展兩日舉辦抽獎活動，各家廠商趁著年底推出多元優惠方案，相關資料可以透過粉絲專頁、IG及電台了解整個展覽活動內容，各項最新資訊即時公布校方粉絲專頁供查詢。