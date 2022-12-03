快訊

論文事件影響爭黨魁？鄭文燦：學術坦然面對 政治回歸其他標準

影／超狂！影城開幕爆米花裝好裝滿 有人直接搬水塔到場

影／疫情停2年台灣汽機車大展 南台科大登場萬人參觀

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
疫情停兩年台灣汽機車大展今明南台科大登場，上午超過3萬人參觀。記者周宗禎／攝影
疫情停兩年台灣汽機車大展今明南台科大登場，上午超過3萬人參觀。記者周宗禎／攝影

連辦32年因疫情停辦兩年的第33屆「南台汽機車大展」，今明兩天在南台科大舉辦，吸引逾百家廠商參展；上午開幕前已湧入超過2萬人參觀、校園熱鬧非凡；校方預期將和往年一樣有近10萬人次參觀。

此次車展以目前最夯「電動車」為主題，五大展區包括「特殊車區」、「進口車區」、「國產車區」、「機車區」、「百貨區」；電動車在特殊車區內。參與車展攤位400多個，展出各家最新電動車、汽車、機車、電動機車自行車、貨車、儀器工具設備、超跑車、汽車音響與精品百貨等，「與汽機車相關行業幾乎全部匯集」；校方也展示師生多項研發成果，下午在工學院與金屬工業中心舉辦電動車充電安全論壇，要讓車展活動增添學術色彩。

特殊車區內特別展出Audi e- tron、BMW IX、Benz EQB等各大廠家的電動車，性能外觀標新立異，更有科技感。同時展出奧斯頓馬丁、雪佛蘭、法拉利、藍寶堅尼、麥拉倫、保時捷等品牌等特殊車，車款總市值上看約1.2億元，供喜好超跑車或電動車有興趣的人士觀賞。

這次展出進口車有Audi、BMW、Benz、Hino、Hyundai商用、Infiniti、Jaguar、KIA、KIA商用、MG、OPEL、Peugeot、Subaru、SsangYong、Volvo、IVECO等品牌；國產車有Ford、Hyundai、Luxgen、Mitsubishi、Nissan、Suzuki等；機車則有AEON宏佳騰、Gogoro、Honda、Hartford、KYMKO、PGO、Vespa、Suzuki、Yamaha等展出最新款。

校長盧燈茂表示，南台科大汽機車大展長期用心經營，樹立專業形象與口碑，深獲參展廠商及民眾的肯定，發展至今已頗具規模，成為車界年底不可或缺的大事，過去必須拜託廠商設攤展覽，這幾年，變成車廠爭搶設攤，對學校來說是一件非常大的肯定，且一年比一年更加盛大，這也展現出南台科大機械系車輛組師生的執行能力。

車展兩日舉辦抽獎活動，各家廠商趁著年底推出多元優惠方案，相關資料可以透過粉絲專頁、IG及電台了解整個展覽活動內容，各項最新資訊即時公布校方粉絲專頁供查詢。

南台汽機車大展民國78年迄今，每年有約200名機械工程系車輛組師生共同努力籌辦；今年台灣電能車輛發展協會、台南市汽車修理材料公會等協辦。

疫情停兩年台灣汽機車大展今明南台科大登場，上午超過3萬人參觀。記者周宗禎／攝影
疫情停兩年台灣汽機車大展今明南台科大登場，上午超過3萬人參觀。記者周宗禎／攝影
疫情停兩年台灣汽機車大展今明南台科大登場，上午超過3萬人參觀。記者周宗禎／攝影
疫情停兩年台灣汽機車大展今明南台科大登場，上午超過3萬人參觀。記者周宗禎／攝影
疫情停兩年台灣汽機車大展今明南台科大登場，上午超過3萬人參觀。記者周宗禎／攝影
疫情停兩年台灣汽機車大展今明南台科大登場，上午超過3萬人參觀。記者周宗禎／攝影
疫情停兩年台灣汽機車大展今明南台科大登場，上午超過3萬人參觀。記者周宗禎／攝影
疫情停兩年台灣汽機車大展今明南台科大登場，上午超過3萬人參觀。記者周宗禎／攝影
疫情停兩年台灣汽機車大展今明南台科大登場，上午超過3萬人參觀。記者周宗禎／攝影
疫情停兩年台灣汽機車大展今明南台科大登場，上午超過3萬人參觀。記者周宗禎／攝影
疫情停兩年台灣汽機車大展今明南台科大登場，上午超過3萬人參觀。記者周宗禎／攝影
疫情停兩年台灣汽機車大展今明南台科大登場，上午超過3萬人參觀。記者周宗禎／攝影
疫情停兩年台灣汽機車大展今明南台科大登場，上午超過3萬人參觀。記者周宗禎／攝影
疫情停兩年台灣汽機車大展今明南台科大登場，上午超過3萬人參觀。記者周宗禎／攝影
疫情停兩年台灣汽機車大展今明南台科大登場，上午超過3萬人參觀。記者周宗禎／攝影
疫情停兩年台灣汽機車大展今明南台科大登場，上午超過3萬人參觀。記者周宗禎／攝影
疫情停兩年台灣汽機車大展今明南台科大登場，上午超過3萬人參觀。記者周宗禎／攝影
疫情停兩年台灣汽機車大展今明南台科大登場，上午超過3萬人參觀。記者周宗禎／攝影

車展 跑車 南台科大

延伸閱讀

電力嚴重短缺！瑞士冬季恐將限制電動車上路

高雄金馬賓館4周年 歲末壓軸大展有「藝」思

汽車零組件的紅包大行情

電動車PCB用量增三倍 中原捷雄16日分享產業最新發展

相關新聞

繽紛耶誕玩台北登場！不同燈飾5大路線 感受台北耶誕風情

台北市商業處今天表示，「2022繽紛耶誕玩台北」即將登場，今年以「光源台北、放閃世界」為主題，結合台北市15大百貨體系業...

影／疫情停2年台灣汽機車大展 南台科大登場萬人參觀

連辦32年因疫情停辦兩年的第33屆「南台汽機車大展」，今明兩天在南台科大舉辦，吸引逾百家廠商參展；上午開幕前已湧入超過2...

傳奇不是叫假的！Nuptse外套紅了30年辦體驗展 一次看完經典款設計還能試穿新品

戶外機能運動品牌The North Face成立至今不過52年，但旗下的Nuptse羽絨外套卻從1992年推出以來，備受各界喜愛；從一開始的登山必備單品，到成為潮流界的指標服飾，Nuptse羽絨外套一路紅了30年，人氣不衰。因此選在今年在全球陸續舉辦體驗展，台灣也從即日起至12月4日，於華山文創園區登場，除了陳列歷年經典設計款，現場更佈置成宛如努子峰的場景，讓參與者也能回溯到Nuptse羽絨外套誕生時的時空背景。

500趴2022／首日吸2萬人朝聖 還有2天最強攤位必逛

鎖定質感族群的青年讀本《500輯》，第三度主辦全台最大質感市集「500趴2022」，今年聚焦倡議「500％永續綠生活 G...

德式精品咖啡品牌「kafeD 咖啡滴」打造台中水湳旗艦店

標榜德式匠人精神的精品咖啡店「kafeD 咖啡滴」，繼今年進駐台北101成為全台最高咖啡店之後，更在台中水湳打造旗艦店，...

速水茂虎道代言台灣豬肉 日型男主廚愛上台式香腸

「速水茂虎道的移動廚房」美食節目型男主廚速水茂虎道，擔任農委會主辦的台灣豬肉餐車活動代言人，他大讚台灣香腸好吃，並透露希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。