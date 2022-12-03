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繽紛耶誕玩台北登場！不同燈飾5大路線 感受台北耶誕風情

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
「2022繽紛耶誕玩台北」登場，圖為「派對星河」燈飾。圖／台北市商業處提供
「2022繽紛耶誕玩台北」登場，圖為「派對星河」燈飾。圖／台北市商業處提供

北市商業處今天表示，「2022繽紛耶誕玩台北」即將登場，今年以「光源台北、放閃世界」為主題，結合台北市15大百貨體系業者共同打造70處的耶誕燈飾造景，並規畫五大路線，同時與5處商圈推出電子集章活動，還有街頭藝人展演，歡迎民眾共襄盛舉，感受台北的聖誕節氣氛。

商業處表示，五大路線為「雲端響宴之旅」、「璀璨希望之旅」、「星芒萬丈之旅」、「繁星閃耀之旅」以及「快樂繽紛之旅」，同時和朝陽、後站、華陰、天母及東區5處商圈推出電子集章活動，至合作店家兌換今年限量「台北城市餐袋組」及「熊讚耶誕餐袋組」，即日起至112年1月3日開放限量版「熊讚耶誕餐袋組」兌換。

台北市產業發展局長林崇傑表示，為了運用節慶動能，活絡北市特色商圈產業，北市府以耶誕節慶串聯東、西區商機，東區以信義區「2022繽紛耶誕玩台北」為主題，西區則為萬華區「2022西門PLAY樂購町」活動。透過整合15大百貨體系業者及5大商圈，共同打造吸引民眾朝聖打卡的景點，打造台北耶誕城。

商業處表示，為了營造北市耶誕燈飾打卡點，北市府結合北市百貨業者資源，每年打造多處燈飾造景，營造台北耶誕城，共同帶動產業動能與商機，今年打造出70處的耶誕燈飾造景，是歷年來最高，並依燈飾特色規畫出五大路線，歡迎民眾依循路線尋訪各打卡點，同時在旅程中感受濃濃的巷弄耶誕風情。

商業處表示，今年除燈飾外，也結合街頭藝人於空橋打造空中音樂饗宴，11月19日至明年1月2日，每周六、日及國定假日下午2時至5時，於信義區台北101、微風南山、新光A11以及微風信義四處空橋，帶來43場次的展演，帶給民眾視覺聽覺雙重體驗。

商業處表示，北市百貨業者將推出超過60場展演活動，12月2日至12月4日在水舞廣場《500輯》刊物「500趴」市集，以及12月9日至明年1月2日在信義區香堤大道「2022新光三越香堤星願耶誕村」市集，還有見面會、音樂會、手作DIY及交換禮物等豐富內容，再加上各百貨店家精心布置的耶誕風情。

商業處表示，漫步台北耶誕城之餘，把握「2+200」或「2+500」原則，就能帶走限量台北城市款及熊讚款餐袋組。活動期間至合作百貨及商圈店家集章處掃描活動QR code，蒐集不同電子戳章任2枚，即可獲得電子兌換券一張，加上指定百貨500元或商圈200元的單筆消費滿額憑證，就能兌換限量「台北城市餐袋組」或「熊讚耶誕餐袋組」1個。熊讚耶誕餐袋組於12月1日起開始兌換至明年1月3日，數量有限。

「2022繽紛耶誕玩台北」登場。圖／台北市商業處提供
「2022繽紛耶誕玩台北」登場。圖／台北市商業處提供
「2022繽紛耶誕玩台北」登場，圖為「暖心幸福聖誕」燈飾。圖／台北市商業處提供
「2022繽紛耶誕玩台北」登場，圖為「暖心幸福聖誕」燈飾。圖／台北市商業處提供
「2022繽紛耶誕玩台北」登場，圖為「南西星光之徑」燈飾。圖／台北市商業處提供
「2022繽紛耶誕玩台北」登場，圖為「南西星光之徑」燈飾。圖／台北市商業處提供
「2022繽紛耶誕玩台北」登場，圖為「珍愛隧道」燈飾。圖／台北市商業處提供
「2022繽紛耶誕玩台北」登場，圖為「珍愛隧道」燈飾。圖／台北市商業處提供

北市 微風南山 街頭藝人 耶誕節

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