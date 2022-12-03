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傳奇不是叫假的！Nuptse外套紅了30年辦體驗展 一次看完經典款設計還能試穿新品

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
全新限定版的Nuptse系列外套，復刻了1992年的初版剪裁，並採用黑、紅拼接的配色，以及印刷了雪山意象圖案款式，並搭配30周年限定袖章設計。圖／The North Face提供
全新限定版的Nuptse系列外套，復刻了1992年的初版剪裁，並採用黑、紅拼接的配色，以及印刷了雪山意象圖案款式，並搭配30周年限定袖章設計。圖／The North Face提供

戶外機能運動品牌The North Face成立至今不過52年，但旗下的Nuptse羽絨外套卻從1992年推出以來，備受各界喜愛；從一開始的登山必備單品，到成為潮流界的指標服飾，Nuptse羽絨外套一路紅了30年，人氣不衰。因此選在今年在全球陸續舉辦體驗展，台灣也從即日起至12月4日，於華山文創園區登場，除了陳列歷年經典設計款，現場更佈置成宛如努子峰的場景，讓參與者也能回溯到Nuptse羽絨外套誕生時的時空背景。

The North Face Nuptse 30周年特展，現場佈置成宛如努子峰的，讓參與者也能回溯到Nuptse羽絨外套誕生時的時空背景。圖／The North Face提供
The North Face Nuptse 30周年特展，現場佈置成宛如努子峰的，讓參與者也能回溯到Nuptse羽絨外套誕生時的時空背景。圖／The North Face提供

位於尼泊爾喜馬拉雅山脈的努子峰（Nuptse）山群標高皆超過7,500公尺，也是被專業登山界認為是地表上最困難攀登的區域之一，因此1992年時The North Face的產品設計團隊，前往努子峰下的昆布山谷，實際了解高海拔登山者的穿搭需求，因此誕生了輕盈、易收納又能禦寒的Nuptse羽絨外套。這一款有著優異機能的外套於問世之後，因為各項為環境而生的貼心設計，立刻就受到專業登山界的喜愛；而到了2010年代，更因為潮流品牌的跨界合作、嘻哈明星也愛穿的影響下，又搖身成為最潮單品，說明了Nuptse羽絨外套無論什麼時代都是不可或缺的服飾。

因此在華山文創園區舉辦的「The North Face Nuptse 30周年」特展，便把外套從專業戶外用具到潮流必備單品這一路來的轉變，完整呈現，還同時曝光30周年紀念款外套，邀請參觀者一同體驗。全新限定版的Nuptse系列外套，復刻1992年的初版剪裁，有著採用黑、紅拼接配色的設計，以及印刷了雪山意象圖案款式，並搭配30周年限定袖章設計；同系列還推出圓領衫與連帽上衣，身上印花圖案則是呼應人類征服高山的情景。另外，在這場展覽裡，消費者可了解Nuptse羽絨外套的誕生與演進，體驗上述的新品之外，只要完成指定打卡活動，就能有機會獲得品牌限定好物。

The North Face Nuptse 30周年限定版羽絨外套14,880元。圖／The North Face提供
The North Face Nuptse 30周年限定版羽絨外套14,880元。圖／The North Face提供

Nuptse系列還推出圓領衫與連帽上衣，身上印花圖案則是呼應了人類征服高山的情景。圖／The North Face提供
Nuptse系列還推出圓領衫與連帽上衣，身上印花圖案則是呼應了人類征服高山的情景。圖／The North Face提供

The North Face Nuptse 30周年限定版羽絨外套16,880元。圖／The North Face提供
The North Face Nuptse 30周年限定版羽絨外套16,880元。圖／The North Face提供

The North Face Nuptse 30周年限定版圓領衫2,380元。圖／The North Face提供
The North Face Nuptse 30周年限定版圓領衫2,380元。圖／The North Face提供

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