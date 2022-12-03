傳奇不是叫假的！Nuptse外套紅了30年辦體驗展 一次看完經典款設計還能試穿新品

戶外機能運動品牌The North Face成立至今不過52年，但旗下的Nuptse羽絨外套卻從1992年推出以來，備受各界喜愛；從一開始的登山必備單品，到成為潮流界的指標服飾，Nuptse羽絨外套一路紅了30年，人氣不衰。因此選在今年在全球陸續舉辦體驗展，台灣也從即日起至12月4日，於華山文創園區登場，除了陳列歷年經典設計款，現場更佈置成宛如努子峰的場景，讓參與者也能回溯到Nuptse羽絨外套誕生時的時空背景。

The North Face Nuptse 30周年特展，現場佈置成宛如努子峰的，讓參與者也能回溯到Nuptse羽絨外套誕生時的時空背景。圖／The North Face提供

位於尼泊爾喜馬拉雅山脈的努子峰（Nuptse）山群標高皆超過7,500公尺，也是被專業登山界認為是地表上最困難攀登的區域之一，因此1992年時The North Face的產品設計團隊，前往努子峰下的昆布山谷，實際了解高海拔登山者的穿搭需求，因此誕生了輕盈、易收納又能禦寒的Nuptse羽絨外套。這一款有著優異機能的外套於問世之後，因為各項為環境而生的貼心設計，立刻就受到專業登山界的喜愛；而到了2010年代，更因為潮流品牌的跨界合作、嘻哈明星也愛穿的影響下，又搖身成為最潮單品，說明了Nuptse羽絨外套無論什麼時代都是不可或缺的服飾。

因此在華山文創園區舉辦的「The North Face Nuptse 30周年」特展，便把外套從專業戶外用具到潮流必備單品這一路來的轉變，完整呈現，還同時曝光30周年紀念款外套，邀請參觀者一同體驗。全新限定版的Nuptse系列外套，復刻1992年的初版剪裁，有著採用黑、紅拼接配色的設計，以及印刷了雪山意象圖案款式，並搭配30周年限定袖章設計；同系列還推出圓領衫與連帽上衣，身上印花圖案則是呼應人類征服高山的情景。另外，在這場展覽裡，消費者可了解Nuptse羽絨外套的誕生與演進，體驗上述的新品之外，只要完成指定打卡活動，就能有機會獲得品牌限定好物。

The North Face Nuptse 30周年限定版羽絨外套14,880元。圖／The North Face提供

Nuptse系列還推出圓領衫與連帽上衣，身上印花圖案則是呼應了人類征服高山的情景。圖／The North Face提供

The North Face Nuptse 30周年限定版羽絨外套16,880元。圖／The North Face提供