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苑裡山脚泡湯看稻田彩繪 訪哈比屋

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
享沐時光的三寶牛肉麵深受愛吃牛肉麵的遊客青睞。圖／享沐時光提供
享沐時光的三寶牛肉麵深受愛吃牛肉麵的遊客青睞。圖／享沐時光提供

苗栗縣政府近日推出6條觀光路線，其中苑裡山腳是唯一位在海線地區，走國3高速公路，落地10分鐘車程可抵達眾多景點，交通便利性十足；除可住溫泉飯店，還可去異國風祕境拍照，在地商店購買伴手禮，到苑裡好咖喝下午茶咖啡，最後再去苑裡市場吃美食，一日遊兩日遊都好玩。

苑裡鎮因地理人文環境，早期被當地人分為內區、外區，開車下國3苑裡交流道，往東是內區、往西是外區；位在交流道口的垂坤食品旗艦店，店內伴手禮商品多元。

沿苗121往山腳方向，首先抵達山腳社區，是內區主要聚落，方圓500公尺內有苑裡鎮農會推展的稻田彩繪、愛情果園有機農特產品專賣店，山腳國小日式舊宿舍群、蔡家古厝、藺草工坊等，都是免費參觀的景點。

山腳社區東側、原火炎山遊樂區門口的享沐時光莊園渡假酒店，是中台灣海線地區唯一的新建溫泉旅館，也是爬火炎山遊客下山後的好去處；經理郭仲紋說，享沐的溫泉為碳酸氫鹽泉，PH8.2-8.3弱鹼性溫泉，溫泉出水溫度達70度，不加溫、不回收，是無色無味的美人湯。

苗121銜接苗37，約3公里的綠意山莊位在蕉埔國小正後方，園區內有許多異國造景如日本鳥居、紐西蘭哈比屋、童話小屋、粉紅城堡，也有兒童氣墊遊戲區、沙坑、小動物區，適合親子同遊；園區中讓網美、遊客拍最多的就是哈比村，村內有哈比屋與邊坡的哈比草原，宛如走進奇幻世界。

靠近交流道的大鼎夏荷牛肉麵，另外位在出水路，離海很近的三合院景觀心雕居，有私人美術館餐廳美名，用友善食材製作美味料理，喝下午茶還有木雕藝術園區可逛。在市區信義路的「苑裡好咖」文青老宅咖啡館，自己烘焙豆子，自製肉桂捲，還融入在地元素，中庭挑高中井，透入自然光線，美到讓人驚豔。

苑裡市場內有耕牛園炸雞（秒殺炸雞），是市場人氣NO.1的小吃；苑裡有名肉圓，在舊市場大火後，茂焱肉圓、金光肉圓兩家店都搬到的周邊透天厝一樓，用餐環境提升不少；鄭進發魚丸、巧味包子、家鄉包子、通霄煎包、張家涼麵、風味麵食館等也都是人氣美食。

王記鑫魚丸是苑裡知名魚丸老店，第二代老闆王建鑫還有開發鯊魚丸，豆腐肉可供選購。圖／翻攝王建鑫臉書
王記鑫魚丸是苑裡知名魚丸老店，第二代老闆王建鑫還有開發鯊魚丸，豆腐肉可供選購。圖／翻攝王建鑫臉書
王記鑫魚丸是苑裡知名魚丸老店，還有開發鯊魚丸，豆腐肉可供選購。圖／翻攝王建鑫臉書
王記鑫魚丸是苑裡知名魚丸老店，還有開發鯊魚丸，豆腐肉可供選購。圖／翻攝王建鑫臉書
耕牛園炸雞塊有秒殺炸雞之名，一起鍋幾乎都被搶購秒殺。圖／翻攝耕牛園臉書
耕牛園炸雞塊有秒殺炸雞之名，一起鍋幾乎都被搶購秒殺。圖／翻攝耕牛園臉書
享沐時光的客家酸菜金湯有濃濃的客家菜風味。圖／享沐時光提供
享沐時光的客家酸菜金湯有濃濃的客家菜風味。圖／享沐時光提供
綠意山莊去年初開幕後還曾被網美形容是拍照祕境。記者吳傑沐／攝影
綠意山莊去年初開幕後還曾被網美形容是拍照祕境。記者吳傑沐／攝影
綠意山莊的哈比村，屋上與邊坡的草皮都是由牛隻實境專門「修剪」。記者吳傑沐／攝影
綠意山莊的哈比村，屋上與邊坡的草皮都是由牛隻實境專門「修剪」。記者吳傑沐／攝影
享沐時光的巴蜀麻辣赤湯深受喜歡吃辣的遊客青睞。圖／享沐時光提供
享沐時光的巴蜀麻辣赤湯深受喜歡吃辣的遊客青睞。圖／享沐時光提供
山腳社區日式舊宿舍群、蔡家古厝、藺草工坊等都是免費參觀的景點，散步就能一覽到底。記者吳傑沐／攝影
山腳社區日式舊宿舍群、蔡家古厝、藺草工坊等都是免費參觀的景點，散步就能一覽到底。記者吳傑沐／攝影
綠意山莊是適合親子同遊的戶外景點，有許多異國造景。記者吳傑沐／攝影
綠意山莊是適合親子同遊的戶外景點，有許多異國造景。記者吳傑沐／攝影
耕牛園炸雞塊有秒殺炸雞之名，一起鍋幾乎都被搶購秒殺。圖／翻攝耕牛園臉書
耕牛園炸雞塊有秒殺炸雞之名，一起鍋幾乎都被搶購秒殺。圖／翻攝耕牛園臉書
綠意山莊內矗立一尊高達二層樓的大型變形金剛，是小朋友驚呼連連的造景。記者吳傑沐／攝影
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溫泉旅館 肉圓 咖啡館

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