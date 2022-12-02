苑裡山脚泡湯看稻田彩繪 訪哈比屋

苗栗縣政府近日推出6條觀光路線，其中苑裡山腳是唯一位在海線地區，走國3高速公路，落地10分鐘車程可抵達眾多景點，交通便利性十足；除可住溫泉飯店，還可去異國風祕境拍照，在地商店購買伴手禮，到苑裡好咖喝下午茶咖啡，最後再去苑裡市場吃美食，一日遊兩日遊都好玩。

苑裡鎮因地理人文環境，早期被當地人分為內區、外區，開車下國3苑裡交流道，往東是內區、往西是外區；位在交流道口的垂坤食品旗艦店，店內伴手禮商品多元。

沿苗121往山腳方向，首先抵達山腳社區，是內區主要聚落，方圓500公尺內有苑裡鎮農會推展的稻田彩繪、愛情果園有機農特產品專賣店，山腳國小日式舊宿舍群、蔡家古厝、藺草工坊等，都是免費參觀的景點。

山腳社區東側、原火炎山遊樂區門口的享沐時光莊園渡假酒店，是中台灣海線地區唯一的新建溫泉旅館，也是爬火炎山遊客下山後的好去處；經理郭仲紋說，享沐的溫泉為碳酸氫鹽泉，PH8.2-8.3弱鹼性溫泉，溫泉出水溫度達70度，不加溫、不回收，是無色無味的美人湯。

苗121銜接苗37，約3公里的綠意山莊位在蕉埔國小正後方，園區內有許多異國造景如日本鳥居、紐西蘭哈比屋、童話小屋、粉紅城堡，也有兒童氣墊遊戲區、沙坑、小動物區，適合親子同遊；園區中讓網美、遊客拍最多的就是哈比村，村內有哈比屋與邊坡的哈比草原，宛如走進奇幻世界。

靠近交流道的大鼎夏荷牛肉麵，另外位在出水路，離海很近的三合院景觀心雕居，有私人美術館餐廳美名，用友善食材製作美味料理，喝下午茶還有木雕藝術園區可逛。在市區信義路的「苑裡好咖」文青老宅咖啡館，自己烘焙豆子，自製肉桂捲，還融入在地元素，中庭挑高中井，透入自然光線，美到讓人驚豔。