500趴2022／ Moonrock X LOUU聯手出攤 買氣火速炎上

2022年最大質感派對500趴今日傍晚正式於台北101水舞廣場熱鬧展開。今年出攤攤位中，台南知名酒吧Moonrock「月石」首度出攤500趴，同時並與保存食品牌LOUU「露物」聯手，推出三杯風味調飲與從台式小食「雙胞胎」變形而來的「露物奶油三胞胎」，出攤後人潮絡繹不絕，成為今日出攤的超強亮點之一。

由人氣設計工作室本事操刀、調酒師「阿廖」廖乙哲負責的Moonrock位於台南市中心內，以懷舊、輕柔、緩慢的氣息，在2020年開設後已成為近年台南超紅店家，本次首度在500攤現身，讓人在台北也能感受古都的美妙風味。本日Moonrock出攤的三杯調酒分別為「沙發上的白日夢」、「周六的你在周日死去」與「大地的繼承」，由於調酒師「阿廖」廖乙哲熱愛獨立樂團，三款調酒的名稱都出自本地獨立樂團的樂曲，並使用了LOUU的風味奶油入酒，調酒並大量使用資源回收再利用的手法，以呼應本屆大會永續、環保主題。

而LOUU的露物奶油三胞胎則將蔥油麵包、麵茶、芝麻糊三款台式經典小食，變身炸物版「三胞胎」，值得一提的是，這也是LOUU創辦人陳小曼二度出攤500趴，同時在三胞胎、調酒中使用到的LOUU微辣奶油、LOUU油封香料蕃茄、LOUU黑蒜奶油、LOUU微辣奶油、LOUU海苔奶油...也都能在現場單獨販售。由於兩造原都是新生代餐飲風格品牌的一時之選，加上攤位位於主舞台左側、鄰近台北101松智路入口的地利之便，讓今日出攤後快速累積排隊人氣。

Moonrock X LOUU聯名攤位將持續於12月3日（六）、12月4日（日）兩天出攤，周六將從早上11點開始至晚上9點、周日則將自早上11點開始至傍晚6點結束。小食、特色調飲皆為限量供應，現場每日再有人氣樂團表演。亦可登入500趴官方網站與社群，得到更多完整資訊。

LOUU的「露物奶油三胞胎」，將麵茶、蔥油麵包、芝麻糊，變身炸物三胞胎，同時現場運用的風味奶油、漬物，皆可於現場購入。記者釋俊哲／攝影 由老屋翻修改建的Moonrock，是由本事工作室操刀設計、調酒師廖乙哲負責，開店後已快速成為台南人氣酒吧。圖／Moonrock提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 保存食品牌LOUU是由食物設計師陳小曼所創立，並推出風味奶油、煙燻、醬漬、油漬等特色小食。圖／LOUU提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康