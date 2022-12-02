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500趴2022／各大品牌推優惠 餐具租借服務落實永續

聯合報／ 記者陳昭妤／即時報導
「7-ELEVEN永續快閃店」現場也展示了未來將在各分店落實的「OPEN iECO循環杯還杯機」。圖／500輯攝影團隊
「7-ELEVEN永續快閃店」現場也展示了未來將在各分店落實的「OPEN iECO循環杯還杯機」。圖／500輯攝影團隊

邁入第三年的「500趴2022」連續兩年贏得好口碑，延續前兩屆的活動基因「世代混搭，質感重擊」，今年更聚焦主題「500％永續綠生活 Go Green, Go Action!」，現場的硬體組件也多使用可循環回收的材料，並盡可能落實無紙化，精簡印刷品、減少一次性消耗。多家品牌攤位如7-ELEVEN、興波咖啡等都針對自備餐具或環保袋的民眾給予專屬優惠，現場也設有「Zero Cup」環保餐具租借站，期望拋磚引玉，降低拋棄式餐具的出現比例。

一進500趴現場，可先見到「Zero Cup」攤位，創辦人顏彰廷2020年成立「Zero Bottle」，從洗沐用品的瓶罐回收延伸至餐具租借，本次也進駐「500趴」，現場提供一百份杯具、餐具、便當盒等租借，平均租借費只需十元，就可避免大量的一次性餐具浪費。有不少市集和音樂季擺攤經驗的顏彰廷，期待能透過高人氣「500趴」擴散永續理念。

500趴現場的「Zero Cup」攤位提供餐具租借，推動永續理念。圖／500輯攝影團隊
500趴現場的「Zero Cup」攤位提供餐具租借，推動永續理念。圖／500輯攝影團隊

而在「Zero Cup」斜對面的是「7-ELEVEN永續快閃店」，現場除了可見到由永續環保布料製成的狗狗樂園拍照牆、搭配環保積木製作的「永續地球」拍照打卡場景外，也可搶先看見由7-ELEVEN門市回收的寶特瓶空瓶透過社會企業Story Wear設計再生、循環再製推出的手提袋等永續環保商品，現場更展示未來將在許多店舖推行的「OPEN iECO循環杯還杯機」，而在12月2日至12月4日「500趴」活動期間，只要攜帶環保杯前往「7-ELEVEN永續快閃店」，還能享有免費咖啡優惠，也吸引不少民眾排隊響應。

「7-ELEVEN永續快閃店」現場可見到許多以回收材質循環製作的產品。圖／500輯攝影團隊
「7-ELEVEN永續快閃店」現場可見到許多以回收材質循環製作的產品。圖／500輯攝影團隊
500趴現場的「Zero Cup」攤位提供餐具租借，推動永續理念。圖／500輯攝影團隊
500趴現場的「Zero Cup」攤位提供餐具租借，推動永續理念。圖／500輯攝影團隊

此外，多次與「500趴」合作的知名咖啡店「興波咖啡」和「VWI by CHADWANG」，則透過限量飲品設計呼應今年的「永續綠生活」主題，其中「興波咖啡」以「再生」為概念，復刻兩款經典創意熱飲──流沙拿鐵與重擊巧克力，只在500趴現場才喝得到。「VWI by CHADWANG」則帶來限定咖啡調酒「Eternal 綠意盎然」及品牌經典手沖咖啡，且活動三天期間，VWI不僅提供門市會員才有的「買豆送咖啡」優惠，民眾只要攜帶環保杯購買飲品還將再贈送濾泡咖啡，期望能為永續盡一份力。

●更多資訊請上：「500趴2022」官網

500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

#500趴2022 #永續綠生活 #gogreengoaction #500趴 #500輯

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

咖啡 餐具 快閃

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