500趴2022／起瓦士微醺出攤！調飲、龍蝦堡 風味全攻略

2022年最大質感派對500趴今日傍晚正式於台北101水舞廣場熱鬧展開。今年出攤攤位中，蘇格蘭調和威士忌領導品牌起瓦士（Chivas Regal）首度出攤，同時品牌再與台南酒吧Moonrock合作風味調飲、與波波海鮮市集Seafood & Meat推出聯名威士忌晶球龍蝦堡，帶來微醺的曼妙滋味。

來自蘇格蘭的起瓦士（Chivas Regal）是蘇格蘭調合式威士忌領導品牌，最早創立於1801年，除了有「威士忌王子」的美名，更早早獲得英國王室的皇家委任證。其「12年蘇格蘭威士忌」是以斯貝賽麥芽為酒心，再調和麥芽與穀類威士忌，因此打造出順口香醇風味，近年2020、2021、2022更三度在國際烈酒大賽中獲得肯定，繳出亮眼成績。

今日出攤攤位上，波波海鮮市集Seafood & Meat便帶來一款將起瓦士「12年蘇格蘭威士忌」打造的威士忌晶球，結合波士頓龍蝦、奶油麵包，其中龍蝦肉並特別在川燙後冰鎮，保持鮮甜Q彈口感，而特製的威士忌晶球更在咀嚼後、與龍蝦肉一同綻放出威士忌獨特香氣。單份749元、半份399元，三日限量50份，售完為止。

而Moonrock也運用了Chivas「12年蘇格蘭威士忌」，並結合LOUU露物的特製奶油，其中「大地的繼承 by CHIVAS」運用了威士忌、黑蒜奶油、巧克力、蘋果、鐵觀音，帶有熟成的大人味；另一杯「周六的你在周日死去 by CHIVAS」則是以台南美食「番茄拼盤」為概念翻轉，並以番茄冷湯為概念，將經典調酒Bloody Mary進行翻轉，成分使用了起瓦士12年調和式蘇格蘭威士忌、LOUU微辣奶油、LOUU油封香料蕃茄、墨西哥辣椒與薑，辛香、醒神。

同時起瓦士（Chivas Regal）也提供現場試飲，可於現場試飲12年調和式蘇格蘭威士忌、13年蘇格蘭調和式威士忌美國裸麥桶風味或13年蘇格蘭調和式威士忌雪莉桶風任一款。同時現場凡在活動攤位上，拍攝任一包含起瓦士Logo的照片，同時上傳至個人Instagram、並標記（tag）Chivs品牌大使及追蹤@BA.BLENED，還可獲得500趴活動限量好禮，獎品包含Moonrock X Chivas獨家調酒一杯、或波波市集 X Chivas威士忌晶球龍蝦堡一份、或加碼試飲一份，人人有獎，唯起瓦士提倡理性飲酒，未滿十八歲不得參加此一活動。除今日晚間，起瓦士（Chivas Regal）將繼續於12月3日（六）、12月4日（日）兩日出攤，攤位鄰近主舞台近台北101入口，可親臨台北101水舞廣場。