500趴2022／晶華主打冠軍牛肉麵 君悅九宮格點心好威

聯合報旗下青年刊物「500輯」主辦的全台最大質感市集「500趴2022」，連續三天在台北101水舞廣場及信義廣場接力開趴，台北晶華酒店今年連續第三度出攤，主打「晶華冠軍清燉牛肉麵」，並祭出「買500送500」誘人優惠；台北君悅酒店提出「禮物」概念，推出「松露野菇燉飯、煙燻鴨胸」以及「新加坡叻沙」、「熔岩可頌」…等豐富餐點，還有多款哈利波特限量便當與亞洲獨賣禮盒。

去年以排隊爐烤肋眼牛肉掀起排隊熱潮的台北晶華酒店，今年帶來限量「晶華冠軍清燉牛肉麵」與「晶華紅燒牛肉麵」，同時推出甜點「拉麵系雪花草莓戚風」；甜點與任一款牛肉麵搭配成組，售價正好是500元。只要現場消費滿500元，就贈送價值500元的台北晶華酒店栢麗廳抵用招待券，等於是「買500送500」、「買1000送1000」…以此類推，相當誘人。

除了現做的熱騰騰餐點，台北晶華酒店同時提供「晶華清燉牛肉麵」、「晶華紅燒牛肉麵」、「晶華海鮮叻沙麵」、「晶華剝皮辣椒雞湯麵」、「晶華干貝雞湯麵」共5種口味的麵點常溫禮盒販售，任選兩款的搭售價也是500元，剛好符合優惠抵用券贈送門檻。只有在晶華酒店販售、與臺虎精釀聯名的烏龍茶啤酒，也特別來到500趴現場，4瓶售價也是500元。

去年所有餐點迅速完售的台北君悅酒店，今年不但帶來迷人的「松露野菇燉飯、煙燻鴨胸」，新加坡籍總主廚特別帶來「新加坡叻沙」，讓現場饕客感受一下來自南洋的熱情口味。

台北君悅酒店執行副總廚洪飛立，更精心帶來美不勝收的「九宮格蔬食點心盒」，售價500元，全場最威，採限量供應，先搶先贏。原本只在台北君悅內販售的亞洲獨家哈利波特便當，也來到500趴現場，以4個學院代表不同的4種便當口味，原價680元，現場優惠價500元，內行饕客必搶。

在「禮物」概念下，台北君悅酒店同時帶來多款亞洲獨賣的限量哈利波特禮盒，包括哈利波特曲奇餅990元、哈利波特馬卡龍皮箱禮盒2,580元、哈利波特達克瓦茲禮盒1,580元，只要現場加入台北君悅酒店的官方Line帳號，通通提供8折優惠。 台北君悅酒店的「九宮格蔬食點心盒」每日限量供應，售價500元。圖／500趴採訪團隊攝影。 台北晶華酒店今年主打熱騰騰的「晶華冠軍清燉牛肉麵」，並祭出「買500送500」優惠。圖／500趴採訪團隊攝影。 台北君悅酒店帶來3款亞洲獨賣哈利波特禮盒與哈利波特便當，以4個學院代表不同的4種便當口味。此為雷文克勞學院的蝶豆花飯佐奶油蘑菇醬。圖／500趴採訪團隊攝影。 台北晶華酒店現場也提供常溫禮盒外帶，任兩盒500元，一樣享「買500送500」優惠。圖／500趴採訪團隊攝影。 台北君悅酒店執行副總廚洪飛立領銜，帶來限量「九宮格蔬食點心盒」，全場最威。圖／500趴採訪團隊攝影。

500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

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