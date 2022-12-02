快訊

論文門延燒！蔡適應博士論文涉抄襲 台北大學審查3個月寄出審定結果

台灣在太平島周邊海域軍演 越南怨「嚴重侵犯主權」要求停止

口罩禁令解除他卻不敢脫 「超中肯理由」曝光笑翻1.5萬人

500趴2022／晶華主打冠軍牛肉麵 君悅九宮格點心好威

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
台北晶華酒店的「晶華冠軍清燉牛肉麵」，曾於台北市牛肉麵大賽榮獲冠軍。圖／500趴採訪團隊攝影。
台北晶華酒店的「晶華冠軍清燉牛肉麵」，曾於台北市牛肉麵大賽榮獲冠軍。圖／500趴採訪團隊攝影。

聯合報旗下青年刊物「500輯」主辦的全台最大質感市集「500趴2022」，連續三天在台北101水舞廣場及信義廣場接力開趴，台北晶華酒店今年連續第三度出攤，主打「晶華冠軍清燉牛肉麵」，並祭出「買500送500」誘人優惠；台北君悅酒店提出「禮物」概念，推出「松露野菇燉飯、煙燻鴨胸」以及「新加坡叻沙」、「熔岩可頌」…等豐富餐點，還有多款哈利波特限量便當與亞洲獨賣禮盒。

去年以排隊爐烤肋眼牛肉掀起排隊熱潮的台北晶華酒店，今年帶來限量「晶華冠軍清燉牛肉麵」與「晶華紅燒牛肉麵」，同時推出甜點「拉麵系雪花草莓戚風」；甜點與任一款牛肉麵搭配成組，售價正好是500元。只要現場消費滿500元，就贈送價值500元的台北晶華酒店栢麗廳抵用招待券，等於是「買500送500」、「買1000送1000」…以此類推，相當誘人。

除了現做的熱騰騰餐點，台北晶華酒店同時提供「晶華清燉牛肉麵」、「晶華紅燒牛肉麵」、「晶華海鮮叻沙麵」、「晶華剝皮辣椒雞湯麵」、「晶華干貝雞湯麵」共5種口味的麵點常溫禮盒販售，任選兩款的搭售價也是500元，剛好符合優惠抵用券贈送門檻。只有在晶華酒店販售、與臺虎精釀聯名的烏龍茶啤酒，也特別來到500趴現場，4瓶售價也是500元。

去年所有餐點迅速完售的台北君悅酒店，今年不但帶來迷人的「松露野菇燉飯、煙燻鴨胸」，新加坡籍總主廚特別帶來「新加坡叻沙」，讓現場饕客感受一下來自南洋的熱情口味。

台北君悅酒店執行副總廚洪飛立，更精心帶來美不勝收的「九宮格蔬食點心盒」，售價500元，全場最威，採限量供應，先搶先贏。原本只在台北君悅內販售的亞洲獨家哈利波特便當，也來到500趴現場，以4個學院代表不同的4種便當口味，原價680元，現場優惠價500元，內行饕客必搶。

在「禮物」概念下，台北君悅酒店同時帶來多款亞洲獨賣的限量哈利波特禮盒，包括哈利波特曲奇餅990元、哈利波特馬卡龍皮箱禮盒2,580元、哈利波特達克瓦茲禮盒1,580元，只要現場加入台北君悅酒店的官方Line帳號，通通提供8折優惠。

台北君悅酒店的「九宮格蔬食點心盒」每日限量供應，售價500元。圖／500趴採訪團隊攝影。
台北君悅酒店的「九宮格蔬食點心盒」每日限量供應，售價500元。圖／500趴採訪團隊攝影。
台北晶華酒店今年主打熱騰騰的「晶華冠軍清燉牛肉麵」，並祭出「買500送500」優惠。圖／500趴採訪團隊攝影。
台北晶華酒店今年主打熱騰騰的「晶華冠軍清燉牛肉麵」，並祭出「買500送500」優惠。圖／500趴採訪團隊攝影。
台北君悅酒店帶來3款亞洲獨賣哈利波特禮盒與哈利波特便當，以4個學院代表不同的4種便當口味。此為雷文克勞學院的蝶豆花飯佐奶油蘑菇醬。圖／500趴採訪團隊攝影。
台北君悅酒店帶來3款亞洲獨賣哈利波特禮盒與哈利波特便當，以4個學院代表不同的4種便當口味。此為雷文克勞學院的蝶豆花飯佐奶油蘑菇醬。圖／500趴採訪團隊攝影。
台北晶華酒店現場也提供常溫禮盒外帶，任兩盒500元，一樣享「買500送500」優惠。圖／500趴採訪團隊攝影。
台北晶華酒店現場也提供常溫禮盒外帶，任兩盒500元，一樣享「買500送500」優惠。圖／500趴採訪團隊攝影。
台北君悅酒店執行副總廚洪飛立領銜，帶來限量「九宮格蔬食點心盒」，全場最威。圖／500趴採訪團隊攝影。
台北君悅酒店執行副總廚洪飛立領銜，帶來限量「九宮格蔬食點心盒」，全場最威。圖／500趴採訪團隊攝影。

●更多資訊請上：「500趴2022」官網

500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

#500趴2022 #永續綠生活 #gogreengoaction #500趴 #500輯

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒店 便當 新加坡

延伸閱讀

樂高玩具中「大便」模型的完整歷屎 人類POOPOO直至今年才正式量產

惡女原來才是好人？「哈利波特」反派聲援JK羅琳

經典奇幻小說《哈利波特》改編電玩 46分鐘遊玩影片曝光

嚇瘋！女子搬家發現巨型蜘蛛 幾天後家中竟出現「千軍萬馬蜘蛛戰隊」

相關新聞

「500趴2022」12/2-4台北101水舞廣場登場！三天共23組歌手、35家品牌市集聯手打造「500％永續綠生活」

《500輯》歲末年終的指標活動「500趴2022」即將於本周末（12/2-4）於台北101水舞廣場盛大登場，這是500趴第三次舉辦，延續前兩屆的超高聲量，叫好叫座的歌手演唱與品牌出攤依舊陣容強勁，並聚焦倡議「500％永續綠生活 Go Green, Go Action!」，現場要透過各種企畫體現永續在當代生活的重要性，更希望大眾經由輕鬆趣味的派對活動，理解個人友善環境對於全體的正向助益。

500趴2022／晶華主打冠軍牛肉麵 君悅九宮格點心好威

聯合報旗下青年刊物「500輯」主辦的全台最大質感市集「500趴2022」，連續三天在台北101水舞廣場及信義廣場接力開趴...

500趴2022／起瓦士微醺出攤！調飲、龍蝦堡 風味全攻略

2022年最大質感派對500趴今日傍晚正式於台北101水舞廣場熱鬧展開。今年出攤攤位中，蘇格蘭調和威士忌領導品牌起瓦士（...

500趴2022／三星以創新思維打造永續星未來　環保實踐從日常開始

環保永續必須從日常開始，三星電子身為科技領航者，更積極實踐綠色願景。三星於近期宣布最新環保策略，包括全方位降低碳排放、使...

500趴2022／「7-ELEVEN永續快閃店」邀民眾環保做公益

2022「500趴」以「500％永續綠生活」為題，連續3年與「500趴」攜手合作的統一超商也將今年訂為永續行動年，以「地...

500趴2022／起瓦士 X 月石、Seafood & Meat 活力出攤

台灣最具質感的潮流戶外派對「500趴」，將在12月2日（五）起，於台北101水舞廣場連續三日舉辦。今年活動喊出「500%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。