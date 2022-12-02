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耶誕辦趴必備！全聯耶誕限定甜點、巧克力 大潤發獨家網美系冰品一次看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
網美系甜點法國Picard冰品時尚上市。圖／全聯福利中心提供
網美系甜點法國Picard冰品時尚上市。圖／全聯福利中心提供

耶誕節氣氛越來越濃烈，百變造型的烘焙品、吃在口裡暖在心力的巧克力都是12月不可少的歡慶元素。全聯阪急麵包大盛系列配合濃濃的過節氣氛，即日起至12月29日推出4款聖誕節慶商品，包括超應景的「聖誕樹」造型大理石麵包、以丹麥麵包為主體，淋上白色巧克力、三色巧克力碎片的「聖誕花環」，還有濃厚巧克力風味的「聖誕拐杖可可」，而往年熱銷款「聖誕水果麵包」則是推出個人獨享份量，即日起至12月15日嘗鮮價35元，任3款特價99元。

Read Bread同步推出的「巧克力大賞」也獻上「巧克力口袋吐司」、「黑眼豆豆餐包」2款新品，而We Sweet的常銷熱賣甜點，包括「櫻桃黑森林波士頓」、「醇黑巧克力千層」、「雪藏生巧銅鑼燒」、「72%特級巧克力捲」活動期間也推出優惠價，苦甜大人風味派對必備。另外，即日起買全聯OFF COFFEE再送指定款瑞士蓮巧克力，數量有限，送完為止。

大潤發自12月8日至12月25日期間也推出一系列可愛風甜點、巧克力，還有社群討論度破表的法國Picard網美系冰品，冬天吃冰更過癮。特別推薦獨家新品「聖誕葛蕾特餅」酥鬆化口的塔皮、搭配特製的4種鹹甜內餡，還有超應景的耶誕裝飾，讓人一口接一口；而經典不敗的「草莓聖誕寶盒」、「羅馬聖誕生乳包」、「雪人泡芙」、「雪人大福」、還有「牛奶聖誕杯」，以及人偶造型的「聖誕偶」麵包，都結合耶誕與草莓季元素，讓人愛不釋口。另外「頂級潘娜朵妮水果麵包」水果香氣濃郁，也非常有耶誕氣氛。

而在社群討論度超高的法國Picard網美系冰品，今年大潤發引進36款品項，其中聖誕新品就有13款，活動期間限時優惠7.5折起，特別推薦奢華風格的「香草紅莓冰淇淋派」、擁有濃郁焦糖香的「巧克力焦糖冰淇淋捲」，超萌的「泰迪熊造型香草巧克力冰淇淋」，以及體貼選擇障礙困難者的「三種巧克力冰淇淋捲」，讓人不用煩惱一次就能享受多重美味。

Picard三種巧克力冰淇淋捲，售價599元，限時特價459元。圖／全聯福利中心提供
Picard三種巧克力冰淇淋捲，售價599元，限時特價459元。圖／全聯福利中心提供
大潤發推出獨家GODIVA新品「GODIVA經典大師綜合巧克力禮盒6入」、「GODIVA經典大師綜合巧克力禮盒20入裝」。圖／全聯福利中心提供
大潤發推出獨家GODIVA新品「GODIVA經典大師綜合巧克力禮盒6入」、「GODIVA經典大師綜合巧克力禮盒20入裝」。圖／全聯福利中心提供
Read Bread「巧克力大賞」同步獻上「巧克力口袋吐司」、「黑眼豆豆餐包」2款新品。記者黃筱晴／攝影
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全聯巧克力大賞指定商品第2件5折起。記者黃筱晴／攝影
全聯巧克力大賞指定商品第2件5折起。記者黃筱晴／攝影
全聯阪急麵包推出4款耶誕應景新品。記者黃筱晴／攝影
全聯阪急麵包推出4款耶誕應景新品。記者黃筱晴／攝影
Picard泰迪熊造型香草巧克力冰淇淋，售價249元，限時特價199元。圖／全聯福利中心提供
Picard泰迪熊造型香草巧克力冰淇淋，售價249元，限時特價199元。圖／全聯福利中心提供
Picard巧克力焦糖冰淇淋捲，售價199元，限時特價149元。圖／全聯福利中心提供
Picard巧克力焦糖冰淇淋捲，售價199元，限時特價149元。圖／全聯福利中心提供
Picard香草紅莓冰淇淋派，售價599元，限時特價459元。圖／全聯福利中心提供
Picard香草紅莓冰淇淋派，售價599元，限時特價459元。圖／全聯福利中心提供
耶誕節開Party就交給大潤發。圖／全聯福利中心提供
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巧克力 麵包 冰淇淋

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