消費爭議頻傳 美容定型化契約明年7月上路　

近年消費者被強迫推銷妹榮產品，或被不肖業者以話術引誘簽訂充斥陷阱的美容契約屢見不鮮。行政院消保處已審議通過衛福部研訂的「美容定型化契約應記載及不得記載事項(草案)」，明定業者應清楚揭露、詢問事項，包括美容項目、金額、效果分析，並明定解除或終止契約事由的退費計算。業者若違法，最高可處50萬元罰鍰，且可按次處罰。預計明年7月上路。

據統計，今年1月到6月的瘦身美容糾紛就有高達709件。消保處簡任秘書陳星宏表示，美容消費爭議主要態樣是業者資訊揭露不完整，因此未來將明定業者應清楚揭露與應詢問事項，契約內容應載明美容項目、金額、效果分析、副作用，以及為實施美容所購產品內容、效用、數量、價格等資訊；也應事先詢問消費者是否患疾治療、過敏性體質、肌膚敏感性等。

再者，明定業者推介消費者辦理信用貸款應揭露的資訊。陳星宏解釋，許多消費者沒那麼多錢買產品，業者於是推薦向信貸業者借貸，但事後若美容業者歇業，消費者卻要繼續繳貸款，因此將來契約除要求美容業者推薦消費者貸款時，應告知利息、期數、總金額等資訊，當美容業者關門時，消費者可向融資業者申請停止支付尚未繳清的貸款餘額。

此外，契約也明定解除或終止契約的退費計算。美容業者提供服務後，消費者若任意終止契約，業者應將消費者業已繳交的全部價款扣除已接受服務的費用(含已提領並拆封商品金額)及手續費後的餘額退還於消費者;同時，也明定業者應揭露所贈服務的時間、次數、費用，所贈服務費用未載明或低於美容產品總費用50%，當終止或解除契約時，以占總費用50%計算退費金額。