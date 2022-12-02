熊大兔兔鐵粉換起來！全聯暖心火鍋祭 9款Q萌廚電集點換購199元起

熱愛熊大、兔兔的粉絲快衝！全聯年末集點換購放大絕，再度邀請到LINE FRIENDS人氣明星們，結合迷你版的熊大、兔兔、莎莉、熊美，推出9款實用的廚房家電及周邊商品，只要3個生鮮積分或200福利點起加價購，首推火烤兩吃的「多功能鴛鴦鍋電烤盤」推出加大型家庭款，4L大容量可一次煮2鍋，滿足全家不同口味喜好，另外「玩樂彈珠台折疊桌」也是超狂大尺寸版，年末家族聚餐就靠它炒熱氣氛。

暖心火鍋祭廚電集點加價購活動自即日起至2023年2月2日止，為期9週，共有9款商品，福利卡卡友只要於門市購買蔬菜、水果、鮮魚、精肉、調理熟食、烘焙輕食、OFF COFFEE系列全品項，每滿100元可獲得生鮮積分1分，滿3積分或扣200福利點起加價購，最低199元起就能把超萌廚電、餐具帶回家。