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熊大兔兔鐵粉換起來！全聯暖心火鍋祭 9款Q萌廚電集點換購199元起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「多功能料理鍋熊大款2L」有著迷你版熊大的逗趣臉龐，「加大型多功能電烤盤家庭款」肯定是年末Party聚會亮點。記者黃筱晴／攝影
「多功能料理鍋熊大款2L」有著迷你版熊大的逗趣臉龐，「加大型多功能電烤盤家庭款」肯定是年末Party聚會亮點。記者黃筱晴／攝影

熱愛熊大兔兔的粉絲快衝！全聯年末集點換購放大絕，再度邀請到LINE FRIENDS人氣明星們，結合迷你版的熊大、兔兔、莎莉、熊美，推出9款實用的廚房家電及周邊商品，只要3個生鮮積分或200福利點起加價購，首推火烤兩吃的「多功能鴛鴦鍋電烤盤」推出加大型家庭款，4L大容量可一次煮2鍋，滿足全家不同口味喜好，另外「玩樂彈珠台折疊桌」也是超狂大尺寸版，年末家族聚餐就靠它炒熱氣氛。

暖心火鍋祭廚電集點加價購活動自即日起至2023年2月2日止，為期9週，共有9款商品，福利卡卡友只要於門市購買蔬菜、水果、鮮魚、精肉、調理熟食、烘焙輕食、OFF COFFEE系列全品項，每滿100元可獲得生鮮積分1分，滿3積分或扣200福利點起加價購，最低199元起就能把超萌廚電、餐具帶回家。

除了適合全家大小同樂的「多功能鴛鴦鍋電烤盤」、「玩樂彈珠台折疊桌」，小家庭用戶也可選擇「多功能料理鍋熊大款2L」，一機就能蒸煮涮煎，美味一鍋搞定；喜歡華麗童趣風格則可選擇「旋轉木馬造型陶瓷碗」，碗蓋為立體夢幻旋轉木馬頂蓋，連拿來泡泡麵都很時尚優雅。另有泡茶超方便的可堆疊陶瓷壺杯組、造型陶瓷盤2件組、超實用的造型公仔廚具3件組、防滑隔熱手套熊大/兔兔款，皆可用200福利點、500福利點，加價199～499元或3生鮮積分，加價199～399元獲得。

造型可愛的防滑隔熱手套，3生鮮積分+229元可換購。記者黃筱晴／攝影
造型可愛的防滑隔熱手套，3生鮮積分+229元可換購。記者黃筱晴／攝影
超實用的造型公仔廚具3件組，3生鮮積分+399元。記者黃筱晴／攝影
超實用的造型公仔廚具3件組，3生鮮積分+399元。記者黃筱晴／攝影
可堆疊陶瓷壺杯組，泡茶溫壺一組搞定，3生鮮積分+329元。記者黃筱晴／攝影
可堆疊陶瓷壺杯組，泡茶溫壺一組搞定，3生鮮積分+329元。記者黃筱晴／攝影
旋轉木馬造型陶瓷碗超級夢幻，3生鮮積分+289元。記者黃筱晴／攝影
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盛裝水果茶點、餅乾零食看起來都變得更好吃的造型陶瓷盤2件組，3生鮮積分+199元。記者黃筱晴／攝影
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玩樂彈珠台折疊桌實際尺寸頗巨大，非常適合過年親友團聚同樂。記者黃筱晴／攝影
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全聯力邀人氣明星LINE FRIENDS搶攻冬天相聚吃鍋及年終送禮商機。記者黃筱晴／攝影
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熊大 生鮮 兔兔

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