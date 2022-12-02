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熊大兔兔鐵粉換起來！全聯暖心火鍋祭 9款Q萌廚電集點換購199元起
熱愛熊大、兔兔的粉絲快衝！全聯年末集點換購放大絕，再度邀請到LINE FRIENDS人氣明星們，結合迷你版的熊大、兔兔、莎莉、熊美，推出9款實用的廚房家電及周邊商品，只要3個生鮮積分或200福利點起加價購，首推火烤兩吃的「多功能鴛鴦鍋電烤盤」推出加大型家庭款，4L大容量可一次煮2鍋，滿足全家不同口味喜好，另外「玩樂彈珠台折疊桌」也是超狂大尺寸版，年末家族聚餐就靠它炒熱氣氛。
暖心火鍋祭廚電集點加價購活動自即日起至2023年2月2日止，為期9週，共有9款商品，福利卡卡友只要於門市購買蔬菜、水果、鮮魚、精肉、調理熟食、烘焙輕食、OFF COFFEE系列全品項，每滿100元可獲得生鮮積分1分，滿3積分或扣200福利點起加價購，最低199元起就能把超萌廚電、餐具帶回家。
除了適合全家大小同樂的「多功能鴛鴦鍋電烤盤」、「玩樂彈珠台折疊桌」，小家庭用戶也可選擇「多功能料理鍋熊大款2L」，一機就能蒸煮涮煎，美味一鍋搞定；喜歡華麗童趣風格則可選擇「旋轉木馬造型陶瓷碗」，碗蓋為立體夢幻旋轉木馬頂蓋，連拿來泡泡麵都很時尚優雅。另有泡茶超方便的可堆疊陶瓷壺杯組、造型陶瓷盤2件組、超實用的造型公仔廚具3件組、防滑隔熱手套熊大/兔兔款，皆可用200福利點、500福利點，加價199～499元或3生鮮積分，加價199～399元獲得。
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