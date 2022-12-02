奇美博物館全新雕塑「維特魯威人」 落地台南都會公園

奇美博物館戶外園區新地標雕塑作品「維特魯威人」今天在台南都會公園落成。館方表示，民眾以後到公園散步可欣賞「文藝復興大師」達文西結合科學與藝術的美學觀點，更能感受美國當代藝術家布勒奇向經典致敬的創作思維。

奇美博物館表示，台南都會公園內設置許多雕塑，希望民眾在廣大的戶外也能受藝術薰陶，近日公園北側新設地標型雕塑「維特魯威人」，作品是由活躍美國藝術圈慈善家、奇美文化基金會與奇美博物館長期贊助人楊香雲女士引薦，她十分熱衷藝術，特別促成作品來台，讓民眾感受該作的精妙之處。

「維特魯威人」源自達文西素描手稿，由美國雕塑家芭蓓特．布勒奇（Babette BLOCH）轉譯創作成為全新不鏽鋼雕塑作品。畫面中男子擺出「十」字與「火」字的動作，站立在方形與圓形的中央，看似簡單的描繪，實際上卻將人體巧妙地分成八等分，人體的各部位也有一定比例，為達文西結合科學理性思考與藝術美感的產物，也是最能代表文藝復興藝術中反思古典、理性思考、以人為本的傑作。

雕塑家布勒奇擅長以不鏽鋼材質並透過雷射或水刀切割技術進行創作，這件「維特魯威人」是她「反思歷史」雕塑系列作品之一，她將達文西素描中維特魯威人兩個身影分離出來，並加了「十」字動作身影，觀者無論從正面或背面皆能觀賞維特魯威人完整樣貌。