潮玩界POP MART南紡快閃店吸引蛙友 泡泡魅力為期32天

潮流文化娛樂品牌POP MART泡泡瑪特今年9月登台以來，位於台北新光三越A11的首間實體店已吸引全台「娃友」前往朝聖掃貨，網友在官方社群平台敲碗，希望到其他縣市設立店點。泡泡瑪特聖誕快閃店在台南南紡店今天正式開幕，限量發售曾掀起排隊熱潮的人氣商品「LABUBU 潛水員吊卡」，吸引大量「娃友」前往搶購。

POP MART泡泡瑪特台灣表示，繼台北首店取得成功之後，為滿足其他縣市「娃友」，因此決定一次開出5家快閃店，打造屬於泡泡瑪特的5都連線聖誕嘉年華。這次先以快閃店形式讓全台各地都能夠體驗泡泡魅力，展店計畫目前正在積極規RF7E 中，未來將會在最理想的地點與大家見面！」

台南首間POP MART聖誕快閃店今天開幕，將超過百款可愛潮玩帶進台南，讓南部「娃友」不必再特地前往台北購物。南紡店占地逾40坪，比現有的新光三越A11店還要更大，整體店面設計以透明、金屬材質為主要元素，結合未來感與工業風，打造吸睛度破表的亮眼造型，此次快閃為期32天，自即日起一路展至明年1月2日。

為提供消費者最齊全的品項選擇，台南南紡店完整移植新光三越A11店的人氣品項，販售超過百種款式的商品，其中包含最受歡迎的MOLLY、古靈精怪的小怪獸LABUBU、暗黑奇幻風格的SKULLPANDA、可愛的小男孩DIMOO以及表情呆萌的PUCKY，各款超人氣系列在宛如潮流精品店的門市內一字排開，打造屬於「娃友」的購物天堂。