快訊

反駁婚內出軌謠言！具俊曄不忍了「氣到飆中文」 大S一動作力挺

鄭文燦論文被指涉嫌抄襲 「口試委員」林佳龍這樣說

聯發科工程師泳池猝死 家屬告寒舍艾美酒店老闆結果出爐

鬼太郎來了！台灣巡迴首站就在MITSUI OUTLET PARK 林口

聯合新聞網／ 聯合數位文創
充滿日式風情的妖怪鳥居來台巡迴展出。圖／聯合數位文創提供
充滿日式風情的妖怪鳥居來台巡迴展出。圖／聯合數位文創提供

睽違10年，鬼太郎回來了！回顧2012年「鬼太郎的妖怪樂園」首度訪台，造成華山萬人空巷、排隊人潮綿延數百公尺，台北、台中兩場共締造45萬觀展人潮。2022年適逢鬼太郎作者，人稱日本妖怪博士水木茂老師誕生100周年，鬼太郎將再次進行海外巡展，亞洲首站即選擇重返台灣華山與大家見面！

為宣傳展覽，知名動畫主角鬼太郎人偶親臨台灣，更帶著他充滿日式風情的妖怪鳥居來台巡迴展出，妖怪鳥居首站就選擇落腳在同樣來自日本的MITSUI OUTLET PARK 林口，並準備許多遊戲和精美小禮物，歡迎喜愛鬼太郎和日本妖怪的大小朋友們到場一起同樂

「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展將於2022/12/31~2023/04/05在華山文創園區展出，不論是喜歡鬼太郎的你、還是喜歡妖怪的你、甚至想要體驗妖怪在身邊是什麼感覺的你，這個不可思議的妖怪世界都歡迎你來探索，跟著鬼太郎一起體驗「妖怪100物語」，進入水木茂的百妖世界！預售票優惠$300至12/30止，購票請洽 udn售票網

鬼太郎見面會

地點：MITSUI OUTLET PARK 林口 1樓春水堂旁空地

時間：111/12/3 (六)下午14：30

詳細活動內容請見官方粉絲團

林口 動畫

延伸閱讀

不給糖就搗蛋！鬼太郎即將率百妖來台狂歡

「鬼太郎」作者水木茂曾見妖2次 畫畫前先跟妖怪溝通

鬼太郎來了！台灣獨家限定紀念套票值得收藏

盤點2023全台9大特展！火影忍者、咒術迴戰齊登台

相關新聞

奇美博物館全新雕塑「維特魯威人」 落地台南都會公園

奇美博物館戶外園區新地標雕塑作品「維特魯威人」今天在台南都會公園落成。館方表示，民眾以後到公園散步可欣賞「文藝復興大師」...

AirAsia長程 重啟吉隆坡-台北航線

亞洲低成本航空品牌AirAsia旗下AirAsia 長程運輸(AirAsia X)昨 (1)日在睽違近三年的台北-吉隆坡...

長榮進駐德國商品聖誕市集 限時3天抽台北-慕尼黑機票

長榮航空與慕尼黑機場參加德國經濟辦事處主辦的第三屆「德國商品X聖誕市集」活動，即日起至12月4日每天上午11點至晚間9點...

潮玩界POP MART南紡快閃店吸引蛙友 泡泡魅力為期32天

潮流文化娛樂品牌POP MART泡泡瑪特今年9月登台以來，位於台北新光三越A11的首間實體店已吸引全台「娃友」前往朝聖掃...

500趴2022／「7-ELEVEN永續快閃店」邀民眾環保做公益

2022「500趴」以「500％永續綠生活」為題，連續3年與「500趴」攜手合作的統一超商也將今年訂為永續行動年，以「地...

首度公開！GUCCI Ciné時尚巨星攝影棚 致敬黃金年代

普普藝術家安迪沃荷曾說，每個人一生中都可以成名15分鐘。想要成為影視巨星並不容易，需要天份、努力與才華，但享受巨星般的訂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。