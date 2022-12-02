首度公開！GUCCI Ciné時尚巨星攝影棚 致敬黃金年代

普普藝術家安迪沃荷曾說，每個人一生中都可以成名15分鐘。想要成為影視巨星並不容易，需要天份、努力與才華，但享受巨星般的訂製服務？這就相對容易。一向推崇尊榮奢華體驗的古馳（GUCCI），從Love Parade系列的好萊塢黃金年代得到啟發，打造出包含「私人訂製服」、「DIY訂製單品」、「獨特珍稀皮革包款」、「義式風格旅行箱包」...等六大展間的「GUCCI Ciné」。本項特殊展出過往為一年一次的VIP展覽，今年則為對媒體公眾的特別公開，不僅展現品牌百年工藝歷史，更還原宛如超級明星的多重風格宇宙。

首個「珍稀皮革包款」展間的特殊品項，是台灣自全世界辛苦「調貨」的華麗大全集、萬中選一，展現了品牌發源地：佛羅倫斯與工藝的連結、以及全球頂級珍稀皮革交易中心的特殊因緣。例如一款喜馬拉雅鱷魚皮包，選用了最罕見的喜馬拉雅鱷魚皮，其皮革須先經褪色再染色，皮革的優劣高下立判，同時細部並以瑪瑙拋光，訂價270萬，是全區最高單價品項；另一「顆」亮點則是一只乾燥玫瑰粉紅鱷魚皮包，在在展現了GUCCI精湛的手工藝與嚴選皮革的特殊與收藏性。

「GUCCI Valigeria旅行世界」主題區則回望了Gucci先生早年曾在Sarvoy Hotel工作的歷練，透過與世界旅人的接軌、互動，讓Gucci的視野領域全展開，此後並創立了GUCCI品牌。事實上，旅行中的配件更是一趟旅行的風格暖身，主題中陳列了豐富的GUCCI Savoy系列的行李提袋、包款，甚至包含帽箱、硬箱都罕見抵台展出，同時方正的硬箱更可變身小茶几、成為室內的風雅裝飾。

「精緻生活珠寶腕表」與過往動輒百萬起跳的High Jewelry設計相同，包含GUCCI經典的顫動工藝、花卉（Flora）與獅頭（Lion Head）兩大系列，差別僅在於寶石克拉數。因為相對輕小，所以更走入日常，成為與朋友親人晚餐、小型派對的輕奢點綴；而Timeless腕表走精兵路線，展出包含黑瑪瑙、虎眼石、孔雀石的三色面盤，而蜜蜂不僅是GUCCI的重要元素，更帶有繁盛意念，同時例如拿破崙的象徵也是蜜蜂，同時面盤上的刻度更來自於象徵富裕的錢幣紋刻槽。

「私人訂製禮服」區更是從未出現在目錄、紅毯上，專為頂級VIP區的高級訂製服務，最吸睛的當屬款包一套藍綠色訂製禮服，上身運用香緹蕾絲並鑲嵌寶石，耗時180小時；下身裙擺則帶有垂直駝鳥羽毛刺繡，單裙擺即耗工70小時；另外多套禮服也展現了亮片、刺繡鑲嵌的高級工藝，例如多裁片的薄紗上鑲嵌了不同尺寸的水晶，通透閃亮且富層次。