快訊

王鴻薇若選上立委「松信恐直接少一席議員」！ 落選頭吳崢批：不值得託付

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首度公開！GUCCI Ciné時尚巨星攝影棚 致敬黃金年代

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「私人訂製禮服」區，宛如明星的試衣間，以刺繡、亮片、薄紗、羽毛，讓穿戴者的每一個move都要還原天后般風采。圖 / GUCCI提供
「私人訂製禮服」區，宛如明星的試衣間，以刺繡、亮片、薄紗、羽毛，讓穿戴者的每一個move都要還原天后般風采。圖 / GUCCI提供

普普藝術家安迪沃荷曾說，每個人一生中都可以成名15分鐘。想要成為影視巨星並不容易，需要天份、努力與才華，但享受巨星般的訂製服務？這就相對容易。一向推崇尊榮奢華體驗的古馳（GUCCI），從Love Parade系列的好萊塢黃金年代得到啟發，打造出包含「私人訂製服」、「DIY訂製單品」、「獨特珍稀皮革包款」、「義式風格旅行箱包」...等六大展間的「GUCCI Ciné」。本項特殊展出過往為一年一次的VIP展覽，今年則為對媒體公眾的特別公開，不僅展現品牌百年工藝歷史，更還原宛如超級明星的多重風格宇宙。

首個「珍稀皮革包款」展間的特殊品項，是台灣自全世界辛苦「調貨」的華麗大全集、萬中選一，展現了品牌發源地：佛羅倫斯與工藝的連結、以及全球頂級珍稀皮革交易中心的特殊因緣。例如一款喜馬拉雅鱷魚皮包，選用了最罕見的喜馬拉雅鱷魚皮，其皮革須先經褪色再染色，皮革的優劣高下立判，同時細部並以瑪瑙拋光，訂價270萬，是全區最高單價品項；另一「顆」亮點則是一只乾燥玫瑰粉紅鱷魚皮包，在在展現了GUCCI精湛的手工藝與嚴選皮革的特殊與收藏性。

「GUCCI Valigeria旅行世界」主題區則回望了Gucci先生早年曾在Sarvoy Hotel工作的歷練，透過與世界旅人的接軌、互動，讓Gucci的視野領域全展開，此後並創立了GUCCI品牌。事實上，旅行中的配件更是一趟旅行的風格暖身，主題中陳列了豐富的GUCCI Savoy系列的行李提袋、包款，甚至包含帽箱、硬箱都罕見抵台展出，同時方正的硬箱更可變身小茶几、成為室內的風雅裝飾。

「精緻生活珠寶腕表」與過往動輒百萬起跳的High Jewelry設計相同，包含GUCCI經典的顫動工藝、花卉（Flora）與獅頭（Lion Head）兩大系列，差別僅在於寶石克拉數。因為相對輕小，所以更走入日常，成為與朋友親人晚餐、小型派對的輕奢點綴；而Timeless腕表走精兵路線，展出包含黑瑪瑙、虎眼石、孔雀石的三色面盤，而蜜蜂不僅是GUCCI的重要元素，更帶有繁盛意念，同時例如拿破崙的象徵也是蜜蜂，同時面盤上的刻度更來自於象徵富裕的錢幣紋刻槽。

「私人訂製禮服」區更是從未出現在目錄、紅毯上，專為頂級VIP區的高級訂製服務，最吸睛的當屬款包一套藍綠色訂製禮服，上身運用香緹蕾絲並鑲嵌寶石，耗時180小時；下身裙擺則帶有垂直駝鳥羽毛刺繡，單裙擺即耗工70小時；另外多套禮服也展現了亮片、刺繡鑲嵌的高級工藝，例如多裁片的薄紗上鑲嵌了不同尺寸的水晶，通透閃亮且富層次。

不過GUCCI不只具有高訂、閃耀華麗、旅行的面向，想展現自我？則在第五區的「DIY個性訂製」展現披露。從運動套裝、保齡球衫、刺繡單寧外套、室內外毛毛皮革拖鞋、休閒西裝，都能在此將奇想與需求實踐。最後神秘的加碼第六區，則呈現了GUCCI特別打造的密室酒吧，加上昏黃燈光、義式古典風奢華家具與壁飾，還原宛如1920、1930年代Speakeasy酒吧的神秘與私人氛圍。本次「GUCCI Ciné」時尚巨星攝影棚為完全預約制，展出日期僅至今日（12月2日）為最後一天，可電（店）洽GUCCI全省專賣店，預約鑑賞。

GUCCI不只具有高訂、閃耀華麗與旅行面向，「DIY個性訂製」更提供從運動套裝、保齡球衫、刺繡單寧外套、室內外毛毛皮革拖鞋、休閒西裝的全品項訂製，可於此將奇想與需求實踐。圖 / GUCCI提供
GUCCI不只具有高訂、閃耀華麗與旅行面向，「DIY個性訂製」更提供從運動套裝、保齡球衫、刺繡單寧外套、室內外毛毛皮革拖鞋、休閒西裝的全品項訂製，可於此將奇想與需求實踐。圖 / GUCCI提供
「精緻生活珠寶腕表」與High Jewelry設計相同，差別僅在於寶石克拉數。但因為相對輕巧，加上繽紛色彩宛如糖果般甜蜜，更合適走入日常，成為與朋友親人相聚時的輕奢點綴。記者釋俊哲／攝影
「精緻生活珠寶腕表」與High Jewelry設計相同，差別僅在於寶石克拉數。但因為相對輕巧，加上繽紛色彩宛如糖果般甜蜜，更合適走入日常，成為與朋友親人相聚時的輕奢點綴。記者釋俊哲／攝影
採用「燒花工藝」珍稀絲絨搭配經典GG壓紋印花及水鑽的及膝斗蓬，營造出復古、華麗風采，更讓不少VIP穿上就不想脫下！價格店洽。記者釋俊哲／攝影
採用「燒花工藝」珍稀絲絨搭配經典GG壓紋印花及水鑽的及膝斗蓬，營造出復古、華麗風采，更讓不少VIP穿上就不想脫下！價格店洽。記者釋俊哲／攝影
Timeless 18K金蜜蜂腕表，使用了孔雀石、黑瑪瑙、虎眼石，加上象徵繁盛的GUCCI蜜蜂，讓好運分秒相伴。記者釋俊哲／攝影
Timeless 18K金蜜蜂腕表，使用了孔雀石、黑瑪瑙、虎眼石，加上象徵繁盛的GUCCI蜜蜂，讓好運分秒相伴。記者釋俊哲／攝影
Lion Head粉紅碧璽K金手環，價格店洽。記者釋俊哲／攝影
Lion Head粉紅碧璽K金手環，價格店洽。記者釋俊哲／攝影
橘色的Fiat骨董小車，帶出復古、時髦、趣味的義式生活風格，更有品牌創辦人古馳先生與旅行、旅行箱的千絲萬縷。 圖 / GUCCI提供
橘色的Fiat骨董小車，帶出復古、時髦、趣味的義式生活風格，更有品牌創辦人古馳先生與旅行、旅行箱的千絲萬縷。 圖 / GUCCI提供
「珍稀皮革包款」主題區，羅列了GUCCI各種珍稀皮革的工藝包款，更強化品牌原點：佛羅倫斯與工藝的深邃連結。圖 / GUCCI提供
「珍稀皮革包款」主題區，羅列了GUCCI各種珍稀皮革的工藝包款，更強化品牌原點：佛羅倫斯與工藝的深邃連結。圖 / GUCCI提供
（中）方形雙排釦亮片外套，其短袖尾端是以粉色烏干紗的立體熱壓花卉刺繡，因而營造出1950年代的超級巨星風采，價格店洽。記者釋俊哲／攝影
（中）方形雙排釦亮片外套，其短袖尾端是以粉色烏干紗的立體熱壓花卉刺繡，因而營造出1950年代的超級巨星風采，價格店洽。記者釋俊哲／攝影
Bamboo 1947深咖啡色鱷魚皮包款，價格店洽。記者釋俊哲／攝影
Bamboo 1947深咖啡色鱷魚皮包款，價格店洽。記者釋俊哲／攝影
最後一區的巨星休息區，嘗試還原大明星的私人VIP Room，並以紅色布簾、黑白地磚與義式古典家具，展現GUCCI懷舊、豪奢的華麗一面。圖 / GUCCI提供
最後一區的巨星休息區，嘗試還原大明星的私人VIP Room，並以紅色布簾、黑白地磚與義式古典家具，展現GUCCI懷舊、豪奢的華麗一面。圖 / GUCCI提供
Flora系列紫色藍寶石鑽石戒指，價格店洽。記者釋俊哲／攝影
Flora系列紫色藍寶石鑽石戒指，價格店洽。記者釋俊哲／攝影
銀色蜥蜴皮Mini Rich系列包款，價格店洽。記者釋俊哲／攝影
銀色蜥蜴皮Mini Rich系列包款，價格店洽。記者釋俊哲／攝影
訂製馬銜鍊皮革拖鞋，鞋形輪廓固定，但皮革顏色、細節可依據需求訂製微調，價格店洽。記者釋俊哲／攝影
訂製馬銜鍊皮革拖鞋，鞋形輪廓固定，但皮革顏色、細節可依據需求訂製微調，價格店洽。記者釋俊哲／攝影
小牛皮緹花Mini Rich系列包款，價格店洽。記者釋俊哲／攝影
小牛皮緹花Mini Rich系列包款，價格店洽。記者釋俊哲／攝影

品牌

延伸閱讀

Alessandro Michele的離開是浪漫還是殘酷舞台！你可能會感到意外的8件事

台北101買氣發威！周年慶創歷史新高 全年150億提前達標

8點檔3女星攝影棚爆拉扯吵翻天 導播眼神死：已耳鳴

生日前「分手」！Alessandro Michele辭GUCCI創意總監一職 各釋善意好聚好散

相關新聞

500趴2022／「7-ELEVEN永續快閃店」邀民眾環保做公益

2022「500趴」以「500％永續綠生活」為題，連續3年與「500趴」攜手合作的統一超商也將今年訂為永續行動年，以「地...

首度公開！GUCCI Ciné時尚巨星攝影棚 致敬黃金年代

普普藝術家安迪沃荷曾說，每個人一生中都可以成名15分鐘。想要成為影視巨星並不容易，需要天份、努力與才華，但享受巨星般的訂...

愛買量販推116款名店鍋物最低5折 百款年菜早鳥預訂滿額免運送到家

天氣一冷就嘴饞，愛買量販即日起至12月13日推出116款名店鍋物最低5折起，同步搶先推119款年菜商品熱烈開賣中，今年蒐...

雞塊、咖啡通通買1送1！肯德基「15款套餐」現享6折起

雙12即將到來，「肯德基」自12月6日起，連續14天推出優惠活動，提供21種餐點組合方案，包括指定6款餐點買1送1、套餐...

寄醇厚於清新 台中米其林一星鹽之華冬季套餐華麗登場

如果這個冬天還有吃Fine Dining的預算，千萬不要錯過連續三年蟬聯米其林一星榮銜的鹽之華法式餐廳這一季所推出的冬季...

可愛爆擊！全家便利商店推「間諜家家酒肖像公仔、蠟筆小新可可冰淇淋」

可愛爆擊！全家便利商店推出超人氣動畫「間諜家家酒」肖像公仔及蠟筆小新普普風收納袋、冰品，周末就需要超萌小物讓快樂多更多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。