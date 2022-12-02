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愛買量販推116款名店鍋物最低5折 百款年菜早鳥預訂滿額免運送到家

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
愛買量販百款年菜早鳥預訂免運送到府，再享滿額現金券回饋。圖／愛買量販提供
愛買量販百款年菜早鳥預訂免運送到府，再享滿額現金券回饋。圖／愛買量販提供

天氣一冷就嘴饞，愛買量販即日起至12月13日推出116款名店鍋物最低5折起，同步搶先推119款年菜商品熱烈開賣中，今年蒐羅40款量販獨家年菜商品，早鳥預訂享免運送到府和現金回饋。

名店鍋物首推量販獨家台中排隊名店的「刁民秘罈酸菜魚」、王品集團聚北海道的「聚寶熊牛奶鍋」、三十年老店的「越南東家藥膳羊肉爐」、台灣泰式火鍋先驅藍象廷的「泰式咖哩鍋、泰式酸辣鍋」、量販獨家「林聰明砂鍋魚肉禮盒」、還有量販獨家「欣欣紅燒牛肉軍用罐頭」，輕鬆變出濃郁的紅燒牛肉湯頭，是不少男性懷念的軍中神級好滋味，還有限量日本進口火鍋湯底系列9折起。

今年農曆年來得特別早，愛買量販即日起至2023年1月31日推出「兔HAPPY年菜專刊」，共推出119款年菜套餐與單品，其中40款量販獨家，包括桃園喜來登福兔迎祥如意年菜套組、世界廚王游國誠師傅推薦的農漁樂海陸珍品賀年宴年菜套組、漢來大飯店梅汁蒸排骨、彭園花菇鮑魚佐烏參、連續5年榮獲米其林必比登推薦的素食餐廳祥和蔬食料理蟹黃獅子頭和髮菜蔬翅羹、型男大主廚吳秉承指導的承食上菜皇品金沙海鮮羹等，12月25日前預購年菜套組滿1,900元限量享有免運送到府優惠，2023年1月8日前購買年菜商品單筆滿1,500元送100元熟食現金抵用券，單筆最高送500元。

另外，愛買量販於板橋南雅店、桃園店、新竹店、台中復興店和台中水湳店更特別打造「代客料理」量販餐廳，農曆春節推出「主廚即時料理經典年菜套組」，取貨日當日現做的熱年菜，免退冰、免覆熱直接上桌開吃，套餐有清蒸石斑魚、醬爆雪花牛/梅花豬（2選1）、泰式紅咖哩斯里蘭卡花蟹（附法國麵包＿、蒜蓉鮮蝦蒸粄條、鮮干貝蛋香油飯和黃金蟲草嫩雞湯，售價2,688元，每店各限量50套，即日起限店開放預購。

愛買量販於板橋南雅店、桃園店、新竹店、台中復興店和台中水湳店特別推出「主廚即時料理經典年菜套組」，免退冰、免覆熱直接上桌開吃。圖／愛買量販提供
愛買量販於板橋南雅店、桃園店、新竹店、台中復興店和台中水湳店特別推出「主廚即時料理經典年菜套組」，免退冰、免覆熱直接上桌開吃。圖／愛買量販提供
氣溫驟降讓火鍋湯底夯賣，愛買量販即日起至12月13日推出116款名店鍋物最低5折。圖／愛買量販提供
氣溫驟降讓火鍋湯底夯賣，愛買量販即日起至12月13日推出116款名店鍋物最低5折。圖／愛買量販提供
軍中神級美味紅燒牛肉軍用罐頭經典登場。圖／愛買量販提供
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年菜 愛買 火鍋

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