可愛爆擊！全家便利商店推「間諜家家酒肖像公仔、蠟筆小新可可冰淇淋」

可愛爆擊！全家便利商店推出超人氣動畫「間諜家家酒」肖像公仔及蠟筆小新普普風收納袋、冰品，周末就需要超萌小物讓快樂多更多。

近期造成高討論度的動畫《SPY Ｘ FAMILY間諜家家酒》裡的超高人氣角色「安妮亞」現身全家便利商店，這次「很多安妮亞」公仔鑰匙圈共推出10款，包含居家服、睡衣、伊甸學園制服、運動服等造型，還有讓人為之瘋狂的「呵臉」，以及安妮亞騎著彭德的超萌隱藏款，掛在包包上或當作鑰匙圈絕對萌度爆表。即日起至12月13日至FamiPort預購，全套10款售價990元（原價1,590元）；12月14日起也將於全家便利商店店舖販售，每個售價159元。

另外，每次推出即造成轟動的蠟筆小新又有新周邊，全家便利商店推出可愛與實用兼具的收納袋，分別有帆布手提袋、束口帆布袋、直式帆布購物袋、方形帆布錢包等4種袋型，每種袋型都有粉紅鱷魚阿山款跟小新的睡衣款，容量皆不同，可依日常出門、逛街、購物等不同需求更換，可以全家便利商店點數800點＋135元或279元進行兌換。