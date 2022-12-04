天氣冷就是要吃鍋！六大人氣麻辣鍋店出爐

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「連鎖麻辣鍋店」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的6大人氣麻辣鍋排行。

隨著天氣逐漸轉涼，你是不是也越來越想吃火鍋了呢？在冷風陣陣吹過的季節，配上一爐熱熱的麻辣鍋，不只暖身也暖心，快來看看網友熱議的六大人氣麻辣鍋店，把他們加入口袋名單裡，與親朋好友一起去吃吧！

「海底撈」服務超貼心 「青花驕」青色麻辣鍋必試！

6大人氣麻辣鍋店 網路聲量排行榜

▲ 6大人氣麻辣鍋店 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「連鎖麻辣鍋店」的相關討論，一直以貼心服務聞名的「海底撈」最受網友熱議，網上的評價除了「食材等級不錯」、「麵真的很好吃欸」等討論外，許多人也提及海底撈提供的服務，紛紛給予諸多正面評價，如有網友分享在雨天穿著淋濕的鞋襪到海底撈用餐，店員送上新的襪子之經驗，讓人讚嘆「海底撈服務真的很周到」。

排名第二的「青花驕」是王品集團旗下的麻辣鍋品牌，特色湯頭以青花椒作為主角，口感鮮麻香甜，許多網友讚「麻辣湯讓人驚艷」、「青花椒能瞬間讓唾液爆炸」。青花驕也跟上近期推出家庭料理包的風潮，讓消費者在家也能吃到。料理包表現同樣不輸在店裡的口味，網友表示「回購很多次」、「自煮麻辣鍋的首選」。

接下來上榜的是「馬辣」，以高CP值出名，網友表示「十分對得起價位」時常推出身分證號碼優惠，若身分證上有特定數字，便可以享有免費升級或招待，網友紛紛在公告的貼文下面呼朋引伴前去享用。另外，與馬辣同集團的「新馬辣」也有上榜，比起馬辣有更多的菜色選擇，雖然相較於馬辣少了甜點與水果，但不減網友的喜愛，更紛紛表示是「吃到飽界最頂」、「好吃、肉厚，上菜也快」，對其豐富的菜色選擇與服務品質給予高度評價。

看到這麼多網友熱議的麻辣鍋店，哪個是你的最愛呢？趕快放進口袋名單裡，在寒冷的冬天好好暖暖身體吧！

觀看原文→https://bit.ly/3uiiIYh

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》