給2122的備忘錄？ ARTIFACTS膠囊新年禮盒 超時空交換！

玩交換禮物，每個社群、每個人心中都有理想主題。但如果是100年後的2122年呢？到時候你的工作、你的職稱、你的成就都已不再重要，你的所作所為可能都還保存在網際網路空間中，但可能也都不再有人在意。想想要送100年後的自己或朋友什麼？你的選品其實反應了你的信念、你的價值觀。或不如參考指標潮流選品店ARTIFACTS推出的跨界四方聯名禮盒，進行一場超時空交換！

這份禮盒代表的不只是食物與膠囊，更是將食材與物資在烘乾、醃漬處理後，留下對於風味（與趣味）的奇妙思考。並將包含「LOUU（露物）」、「胭脂」與「Sense Club」分別以醃漬、發酵、低溫烘焙為手法，個別獻上的「薑漬鹽膚木茭白筍」、「香料鳳梨果露」與「天然雙色櫛瓜乾和天然帶皮香蕉乾」。

其中LOUU的薑漬鹽膚木茭白筍，是以薑來醃漬埔里的茭白筍、賦予辛香辣味，並加入台東達魯瑪克部落的羅氏鹽膚木帶出層次變奏，可為開胃前菜又或搭配暖胃的粥品食用；胭脂的香料鳳梨果露則取用自然農法的土鳳梨，加入有機生薑和粉紅胡椒自然發酵28日，最後帶出明亮酸度、成為具層次的發酵果露，冷、熱飲皆宜；SENSE CLUB的天然雙色櫛瓜乾與天然帶皮香蕉乾則都選用在地友善農作的有機植栽，前者以低升糖指數和高纖低卡成為健康零食好選擇，後者則可單吃、加入飲用水或拌入優酪，一物多用（途）。

特殊製作的包裝只要打開並捏住洩氣閥即可將物品取出，同時可別把氣囊就此丟棄，你可以再次放入珍藏、無論價值高低的物品並再度充氣，此時就可留下一份給未來的自己或他人的時光備忘錄，不保證永續、但肯定環保。