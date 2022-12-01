新竹縣BOT案「享平方Shown Square」 本周六餐飲試營運

竹北市終於迎來五星級影城了！新竹縣政府與龍享廣場公司合作，推動新竹縣首個停車場影城BOT案，打造「享平方Shown Square」，歷經二年籌備打造，百老匯電影院即將於12月14日開幕，其中1F、2F商場及餐飲在本周六（12月3日）起試營運，多家獨家入駐餐飲品牌搶先曝光。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣近年人口不斷增長，每戶可支配所得為全台名列前茅縣市，經濟發展十分有潛力。他上任來與縣府團隊透過積極招商，推動BOT案與民間單位合作，以帶動地方繁榮，增加縣民就業的工作機會。其中位於自強七街的立體停車場BOT案，透過與龍享廣場簽約，引進「享平方Shown Square」，打造新竹縣首個五星級影城，將帶給新竹縣居民在交通停車、休閒娛樂、食尚生活等全新體驗享受，成為在地家庭生活上增加生活體驗的好地方。

新竹縣政府交旅處表示，這項BOT案將在12月3日試營運，在1F、2F商場及餐飲部分，為龍享廣場透過京站數位為招商顧問團隊，引進多家獨特的餐飲品牌，包含：gonna、真珠、燒肉Smile、有之和牛、柚子花花、山口六家食堂、明森宇治抹茶、菠匠BOCHIA、拾吾豆乳、黑浮咖啡等，搭配時尚休閒運動、居家生活知名品牌櫃位進駐，讓新竹地區的民眾除了擁有五星級影城外，更滿足味蕾的品味，體驗日常的美好生活。