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流汗時只想這樣穿！ASPORT搶先曝光2023新款美型休閒運動裝

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
來自澳洲雪梨運動精品品牌1Ô8 SPORTIF懂的如何把女性身型的美感融入設計之間。圖／ASPORT提供
來自澳洲雪梨運動精品品牌1Ô8 SPORTIF懂的如何把女性身型的美感融入設計之間。圖／ASPORT提供

即使是因為運動暢快流汗，也想保持最美樣貌，是所有女孩們的心聲。向來以銷售運動精品聞名的ASPORT聽到市場的需求，於是搶先曝光所代理品牌2023年早春全新的服飾與配件，低調極簡風格，搭配舒適的材質製成，讓人即使不運動時也想穿。

經過了這幾年的疫情影響，民眾在選購運動或居家服飾時，不再是以鮮豔繽紛的色彩為首選，反而是追求回歸平靜的質樸魅力。如韓國品牌NYLORA早春新品，將各樣單品打造出可甜可鹽的獨有風格，展現韓系美學特色。這一季就以低彩度的顏色為主，像是亞麻灰、象牙白，來與經典的黑色混搭，讓人看了亦有療癒的視覺感受。不僅如此，ASPORT也覺得剪裁偏向極簡，微露性感的鏤空，也是2023年早春的趨勢，於是引進了來自烏克蘭的新興運動時尚品牌NORBA，採用再生尼龍製成的面料來完成每件單品，更響應了永續思潮，並透過線條、層次堆疊，營造出高質感品味。

JOAH BROWN藍綠色剪裁運動內衣3,380元。圖／ASPORT提供
JOAH BROWN藍綠色剪裁運動內衣3,380元。圖／ASPORT提供

如何以服裝傳達女性健康體態與內心自信，也是ASPORT追求的目標，而代理的JOAH BROWN便是在潮流與風格兼具的定位間，讓為運動休閒服飾更有流線感，成為展現自我魅力的選項之一。而來自澳洲雪梨運動精品品牌1Ô8 SPORTIF則把女性身型的美感融入設計之間，利用馬甲式造型打造出剛柔並濟的形象，同樣使用有著極佳觸感與親膚性的物料製成，能貼合運動時的姿態。值得一提的是，1Ô8 SPORTIF更提供了市場上少見的連身式運動裝，穿脫方便更是百搭。

1Ô8 SPORTIF負空間剪裁連身衣11,580元。圖／ASPORT提供
1Ô8 SPORTIF負空間剪裁連身衣11,580元。圖／ASPORT提供

NYLORA白色抽繩設計運動背心4,080元。圖／ASPORT提供
NYLORA白色抽繩設計運動背心4,080元。圖／ASPORT提供

NORBA酒紅線條剪裁運動內衣2,580元、NORBA酒紅運動緊身車褲3,480元。圖／ASPORT提供
NORBA酒紅線條剪裁運動內衣2,580元、NORBA酒紅運動緊身車褲3,480元。圖／ASPORT提供

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