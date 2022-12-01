500趴2022／起瓦士 X 月石、Seafood & Meat 活力出攤

台灣最具質感的潮流戶外派對「500趴」，將在12月2日（五）起，於台北101水舞廣場連續三日舉辦。今年活動喊出「500%永續綠生活」口號，強調Go Green、Go Action！除了再度有星級主廚、五星飯店齊聚現場，更有台南酒吧名店Moonrock「月石」、與Seafood & Meat波波海鮮市集相繼與蘇格蘭威士忌品牌Chivas Regal起瓦士合作，推出特色調飲與大人味美食，但來讓味蕾驚艷的絕妙感受。

源自蘇格蘭的起瓦士（Chivas Regal），歷史最早源起於西元1801年，除了早在1842年就獲得維多莉亞女王授與的皇家保證書、也是Chivas Regal名字中「Regal」的由來，飽滿的花果香與濃郁溫和風味，更有「威士忌王子」的美名。品牌今年並邀請韓星LISA擔任品牌代言人，更在七月時釋出官方形象影片，展現Chivas Regal與新世代同行、突破框架的活力印象。

本次500趴現場出攤中，台南知名酒吧Moonrock「月石」便以「起瓦士12年調和式蘇格蘭威士忌」為基礎，帶來「週六的你在週日死去」與「大地的繼承」兩杯風味特調，並結合保存食品牌LOUU的微辣奶油或黑蒜奶油入酒，名稱更與台灣獨立樂團有著巧妙連結，是融合台灣、蘇格蘭的奇趣滋味感受。此外Seafood & Meat波波海鮮市集，則是近年在內湖展露頭角的微型超市餐廳，本次500趴期間則與Chivas Regal，結合自家的美味海鮮食材，推出「威士忌晶球龍蝦堡」，結合龍蝦的鮮甜並調和上蘇格蘭威士忌的酒香與麥香，蝦肉的Q彈與威士忌晶球的特殊口感，同樣僅在500趴出攤期間，三日限量供應。

值得一提的是，現場起瓦士（Chivas Regal）也將出攤，並於現場提供試飲，唯須年滿十八歲以上，起瓦士並提倡理性飲酒，酒後不開車的觀念。想感受更多起瓦士源自1801年的曼妙大人味？請親臨位於周末的500趴現場，唯三日市集時間皆不盡相同，可參閱500輯臉書或官方網站洽詢。

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