酉鬼啤酒喜迎三週年 限量實驗酒款每一瓶都是中獎機會

酉鬼啤酒自2019年開廠至今已3年，特別推出R&D58實驗酒款「喀什啤爾．森 Cashmere Pils」，並在酒標上做抽獎活動，由酉鬼啤酒的長期夥伴了了礁溪提供「大地Terra」房型乙晚，作為最大獎項。

2019年酉鬼啤酒開廠時所發佈的兩款核心酒款，其中一款為德式皮爾森風格的啤酒「夜市用Pils」；三週年的今天，再以皮爾森風格的酒款「喀什啤爾．森 Cashmere Pils」來慶祝「醜」了1118天的里程碑

喀什啤爾．森Cashmere Pils」使用了Cashmere、Pacifica和 Pacific Jade三款酒花釀造；酒體保留了傳統皮爾森的木質、香料的個性，在發酵後投入的混血啤酒花Cashmere，賦予飽滿的柑橘香氣；入口前段可品嘗到柔順的花蜜滋味，是皮爾森麥芽與啤酒花完美結合後的溫潤口感，也為後段迎來的蘇打餅乾尾韻增添了厚度。

這次酒標化身抽獎機會，上層酒標貼紙撕下後藏著各種講項，最大獎為「了了礁溪住宿」乙晚；另有 Coleman 冰桶與酉鬼啤酒等獎項。「喀什啤爾.森 Cashmere Pils」的命名來自於 Cashmere Pils 酒款風格的英文直譯，寫法呈現台灣獨具特色的中譯外文名字，想要強調 Cashmere 啤酒花在風味的關鍵性；酒標創作上則想像成藝術家「喀什啤爾.森」所創作的當代藝術作品，以蠟筆、紙質、墨痕不同材質組合的圖像，傳遞精釀啤酒以原料堆疊的作品，並巧妙地將蘇打餅乾融入畫作中，作為皮爾森類型的共同特色。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康