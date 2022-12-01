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LV X 草間彌生聯名系列 邁阿密巴塞爾藝術展搶先曝光

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
草間彌生親自創作的兩尊蠟像。圖／路易威登提供
草間彌生親自創作的兩尊蠟像。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）繼本週二搶先於重量級藝術家草間彌生的故鄉東京，發布全新LV x YAYOI KUSAMA系列，並把整座城市當作畫布，將包括東京鐵塔在內的地標都變為色彩繽紛的的雕塑品，傳遞她的願景和代表性的藝術風格，品牌更宣布將自今（12月1）日起至3日止，於邁阿密海灘會展中心舉行的巴塞爾藝術展邁阿密海灘展會（Art Basel Miami Beach）中，展出包括草間彌生在內的藝術家合作。

在路易威登貴賓室內展出的知名藝術家合作作品，包括草間彌生親自創作的兩尊蠟像、村上隆在路易威登骨董行李箱上的熊貓雕塑、Richard Prince與Alex Katz的畫作、Jean Larivière的攝影照片、以及如今已經成為品牌最具有代表性的包款Artycapucines系列。同時，為慶祝路易威登與草間彌生紀念首次合作十週年，以及今年第二度的全新合作，在本次藝術展中也將首次曝光獨家新作。

今年適逢巴塞爾藝術展邁阿密海灘展會二十週年，路易威登也透過共襄盛舉的行動體現品牌自1988年以來便與現代藝術及設計領域的多位知名藝術家合作的傳統，歷年來合作過的當代藝術家包括Sol LeWitt、James Rosenquist、Cesar與Olafur Eliasson，也曾在店內畫廊與藝術家如Sophie Calle、Dan Flavin和Francesca Woodman等合作策畫過展覽，路易威登基金會更於2014年在巴黎開設了由Frank Gehry操刀設計的地標性建築。

草間彌生標誌的點點圖案。圖／路易威登提供
草間彌生標誌的點點圖案。圖／路易威登提供
路易威登展間一隅。圖／路易威登提供
路易威登展間一隅。圖／路易威登提供
LV x YAYOI KUSAMA草間彌生聯名系列搶先於邁阿密藝術展曝光。圖／路易威登提供
LV x YAYOI KUSAMA草間彌生聯名系列搶先於邁阿密藝術展曝光。圖／路易威登提供
路易威登展間一隅。圖／路易威登提供
路易威登展間一隅。圖／路易威登提供
品牌最具有代表性的藝術家創作包款Artycapucines系列。圖／路易威登提供
品牌最具有代表性的藝術家創作包款Artycapucines系列。圖／路易威登提供
LV x YAYOI KUSAMA草間彌生聯名系列搶先於邁阿密藝術展曝光。圖／路易威登提供
LV x YAYOI KUSAMA草間彌生聯名系列搶先於邁阿密藝術展曝光。圖／路易威登提供
路易威登參與今年歡慶20週年的巴塞爾藝術展邁阿密海灘展會。圖／路易威登提供
路易威登參與今年歡慶20週年的巴塞爾藝術展邁阿密海灘展會。圖／路易威登提供
路易威登展間展出作品包括Jean Larivière的攝影照片。圖／路易威登提供
路易威登展間展出作品包括Jean Larivière的攝影照片。圖／路易威登提供
村上隆在路易威登骨董行李箱上的熊貓雕塑。圖／路易威登提供
村上隆在路易威登骨董行李箱上的熊貓雕塑。圖／路易威登提供
品牌最具有代表性的藝術家創作包款Artycapucines系列。圖／路易威登提供
品牌最具有代表性的藝術家創作包款Artycapucines系列。圖／路易威登提供
路易威登展間一隅。圖／路易威登提供
路易威登展間一隅。圖／路易威登提供
路易威登參與今年歡慶20週年的巴塞爾藝術展邁阿密海灘展會。圖／路易威登提供
路易威登參與今年歡慶20週年的巴塞爾藝術展邁阿密海灘展會。圖／路易威登提供
現場展出許多藝術家創作的路易威登包。圖／路易威登提供
現場展出許多藝術家創作的路易威登包。圖／路易威登提供
展間到處都是草間彌生標誌的點點圖案。圖／路易威登提供
展間到處都是草間彌生標誌的點點圖案。圖／路易威登提供

草間彌生 LV

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