LEVI'S、WISDOM聯手進駐森³辦展 虛擬未來搖滾樂團現身

從即日起到12月4日，丹寧服飾龍頭品牌LEVI'S首度與本土的WISDOM合作，在森³ sunsun museum打造風格舞台，推出首波實體永續主題展，讓虛擬的未來丹寧宇宙樂團進駐，替之後的聯名商品上市暖身。而The North Face則第四度攜手潮流選品店INVINCIBLE ，帶來最新時空重溯系列。

LEVI'S在這季推出本地聯合計畫Project RE，目的在於透過不同品牌的加入，使得永續精神能讓更多人熟悉與接受。於是，LEVI'S、WISDOM便以傳承拼貼、解構與再製的技法中帶入象徵個品牌元素，透過機能面料、理性實穿和使用者經驗設計等考量，重新塑造出主打利用天然素材染色的Fresh系列，凸顯質樸調性。而在新聯名服飾上市前，還選在森³ sunsun museum展覽空間打造風格舞台，延續60年代的車庫搖滾文化作為視覺啟發，於是創造了身穿新款Fresh系列聯名服飾的未來丹寧宇宙樂團 RE. HEADBREAKER，藉以向美式經典文化致敬。

LEVI'S首度與WISDOM合作，在森³ sunsun museum打造風格舞台，讓虛擬的未來丹寧宇宙樂團進駐。圖／LEVI'S提供

而The North Face回顧了過往三次與INVINCIBLE合作的限定系列，請來知名創意總監兼設計師Shinsuke Nakada操刀，從穿梭時空的旅人角度出發，將歷久彌新的經典款式並進行解構，並融入時下街頭流行搭配元素的同時，增加戶外生活所需的設計細節和寬鬆版型，完成了聯名時空重溯系列。為消費者特別呈現的Nuptse雙面羽絨服和二合一Denali抓絨外套 ，皆是源自於The North Face的經典款；多口袋衛衣、多口袋機能長褲和針織毛帽全系列單品設計，利用菱形皮章貫穿系列，綁帶式穿孔設計專為戶外生活而生，可增加背包容量擴充攜帶性能，為使用者提供更充分的收納空間。

LEVI'S X WISDOM® Project RE計畫，復古夾克5,280元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S X WISDOM® Project RE計畫，連帽上衣4,580元。圖／LEVI'S提供

The North Face 2 in 1 Denali Jacket可拆解式抓絨外套背心11,880元。圖／INVINCIBLE提供