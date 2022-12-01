低溫加持 新光三越台北站前壓軸周年慶保暖商機動起來

新光三越周年慶最後壓軸台北站前店今日起開跑，適逢久違的低溫報到，禦寒服飾大衣折扣來到4折起，需求買氣動起來，加上皇室羽毛工房、金安德森等萬元冬被全面下殺1.5折起，直接現省1萬多元，一開賣就被民眾搶購一空。戶外口罩鬆綁也代表疫後恢復正常生活更近一步，延伸出旅遊、彩妝、婚嫁需求商機看漲。

台北站前店為新光三越全台最後一檔周年慶，新光三越營業本部副本部長李淑娟表示，作為壓軸周年慶的利多是：商品價格魅力更強，品牌廠商會在壓軸場傾出所有優惠。加上今年新光三越周年慶主攻回饋點數，首度可全台跨店使用，想消化手邊點數的會員，都可趁台北站前店壓軸周年慶進場。

周年慶必搶化妝品特惠組最低3折起，昨ㄧ早9點半就出現排隊人潮，化妝品預估首日熱賣超過5萬組。隨著12月起戶外口罩鬆綁，民眾化妝需求更強烈，百貨發現靠櫃試妝民眾意願提升，帶動彩妝需求持續升溫，尤其精品美妝特別受歡迎，首日像是香奈兒超炫耀精萃唇膏、DIOR藍星唇膏黑耀珠寶盒熱銷近百組。

氣溫驟降為冬季服飾買氣大力助攻，隨著疫情解封讓婚嫁、成家需求看漲，尾牙商機也浮現，成家黃金三機：洗碗機、洗衣機、冰箱再推買機送機開店一小時成交量較去年成長1成，季節性及掃除環境家電需求度暴增，除濕機、電暖器、清淨機預計首日進帳百台訂單。

【12月2日搶手排隊商品】 LANCÔME超未來冰珠組原價4,448元，特價2,682元，限量50組。 資生堂東京櫃全效超值組原價6,939元，特價3,870元，限量50組。 CLINIQUE天才霜獨家組原價5,400元，特價2,950元，限量50組。 伊萊克斯PURE Q9強效靜頻吸塵器原價21,900元，特價18,900元。 AiLock七合一旗艦plus款電子鎖原價29,800元，特價22,800元。 MA-TSU-MI格紋拼接立領大衣原價7,980元，特價3,690元，限量20件。