快訊

比左營5席藍議員全上更高興的事 柯志恩：批評我的新人都沒上

江澤民追悼大會6日舉辦 全大陸默哀、防空警報鳴響三分鐘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

低溫加持 新光三越台北站前壓軸周年慶保暖商機動起來

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
久違的天冷有感，讓冬衣服飾買氣動起來。記者李政龍／攝影
久違的天冷有感，讓冬衣服飾買氣動起來。記者李政龍／攝影

新光三越周年慶最後壓軸台北站前店今日起開跑，適逢久違的低溫報到，禦寒服飾大衣折扣來到4折起，需求買氣動起來，加上皇室羽毛工房、金安德森等萬元冬被全面下殺1.5折起，直接現省1萬多元，一開賣就被民眾搶購一空。戶外口罩鬆綁也代表疫後恢復正常生活更近一步，延伸出旅遊、彩妝、婚嫁需求商機看漲。

台北站前店為新光三越全台最後一檔周年慶，新光三越營業本部副本部長李淑娟表示，作為壓軸周年慶的利多是：商品價格魅力更強，品牌廠商會在壓軸場傾出所有優惠。加上今年新光三越周年慶主攻回饋點數，首度可全台跨店使用，想消化手邊點數的會員，都可趁台北站前店壓軸周年慶進場。

周年慶必搶化妝品特惠組最低3折起，昨ㄧ早9點半就出現排隊人潮，化妝品預估首日熱賣超過5萬組。隨著12月起戶外口罩鬆綁，民眾化妝需求更強烈，百貨發現靠櫃試妝民眾意願提升，帶動彩妝需求持續升溫，尤其精品美妝特別受歡迎，首日像是香奈兒超炫耀精萃唇膏、DIOR藍星唇膏黑耀珠寶盒熱銷近百組。

氣溫驟降為冬季服飾買氣大力助攻，隨著疫情解封讓婚嫁、成家需求看漲，尾牙商機也浮現，成家黃金三機：洗碗機、洗衣機、冰箱再推買機送機開店一小時成交量較去年成長1成，季節性及掃除環境家電需求度暴增，除濕機、電暖器、清淨機預計首日進帳百台訂單。

【12月2日搶手排隊商品】

LANCÔME超未來冰珠組原價4,448元，特價2,682元，限量50組。

資生堂東京櫃全效超值組原價6,939元，特價3,870元，限量50組。

CLINIQUE天才霜獨家組原價5,400元，特價2,950元，限量50組。

伊萊克斯PURE Q9強效靜頻吸塵器原價21,900元，特價18,900元。

AiLock七合一旗艦plus款電子鎖原價29,800元，特價22,800元。

MA-TSU-MI格紋拼接立領大衣原價7,980元，特價3,690元，限量20件。

新光三越全台最後一檔周年慶，台北站前店周年慶首日一開店就湧入許多趁機搶優惠的民眾。記者李政龍／攝影
新光三越全台最後一檔周年慶，台北站前店周年慶首日一開店就湧入許多趁機搶優惠的民眾。記者李政龍／攝影
戶外口罩解封，帶動彩妝需求，化妝品預估首日熱賣超過5萬組。記者李政龍／攝影
戶外口罩解封，帶動彩妝需求，化妝品預估首日熱賣超過5萬組。記者李政龍／攝影
成家與尾牙需求，吸引民眾前往趁周年慶優惠，計畫入手家電。記者李政龍／攝影
成家與尾牙需求，吸引民眾前往趁周年慶優惠，計畫入手家電。記者李政龍／攝影
氣溫驟降加上首日寢具冬被下殺幅度驚人，吸引消費者入手。記者李政龍／攝影
氣溫驟降加上首日寢具冬被下殺幅度驚人，吸引消費者入手。記者李政龍／攝影

周年慶 新光三越

延伸閱讀

台北101買氣發威！周年慶創歷史新高 全年150億提前達標

就愛吃冰淇淋 時髦女趁百貨周年慶行竊被送辦

低溫助攻＋口罩解封 百貨終於盼到遲來的冬天

新竹遠東巨城周年慶12月壓軸登場 挑戰12天業績衝28億

相關新聞

台北101買氣發威！周年慶創歷史新高 全年150億提前達標

新冠疫情三年來，國際精品在台灣買氣大好，台北101購物中心今年周年慶就做到史上最高業績，今年至今業績成長近3成。台北10...

LEVI'S、WISDOM聯手進駐森³辦展 虛擬未來搖滾樂團現身

從即日起到12月4日，丹寧服飾龍頭品牌LEVI'S首度與本土的WISDOM合作，在森³ sunsun museum打造風格舞台，推出首波實體永續主題展，讓虛擬的未來丹寧宇宙樂團進駐，替之後的聯名商品上市暖身。而The North Face則第四度攜手潮流選品店INVINCIBLE ，帶來最新時空重溯系列。

低溫加持 新光三越台北站前壓軸周年慶保暖商機動起來

新光三越周年慶最後壓軸台北站前店今日起開跑，適逢久違的低溫報到，禦寒服飾大衣折扣來到4折起，需求買氣動起來，加上皇室羽毛...

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」 祭最大規模集點活動

雙11如果沒買夠，快把握年末最後一檔雙12購物盛宴！蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」開跑，祭出全站0元起免運、商城85折...

新鮮草莓果粒＋果泥！beard papa’s「草莓泡芙」回歸

年末正是草莓的季節！beard papa’s最受粉絲喜愛的「草莓泡芙」自即日起至12月31日期間限時回歸，可以品嚐到草莓...

今年就等這一檔！GU、UNIQLO齊推感謝祭優惠購物 最低下殺66折還送東京來回機票

天氣終於有冬季的氛圍，變得稍有寒意也激起了人們購入禦寒衣物的慾望，因此看準消費者的需求，GU與UNIQLO便在12月2日起連續七天，推出「感謝祭」的購物優惠，下殺66折，最低190元就能入手新品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。