蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」 祭最大規模集點活動

天氣終於有冬季的氛圍，變得稍有寒意也激起了人們購入禦寒衣物的慾望，因此看準消費者的需求，GU與UNIQLO便在12月2日起連續七天，推出「感謝祭」的購物優惠，下殺66折，最低190元就能入手新品。

2022-12-01 17:11