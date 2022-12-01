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蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」 祭最大規模集點活動
雙11如果沒買夠，快把握年末最後一檔雙12購物盛宴！蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」開跑，祭出全站0元起免運、商城85折優惠，活動期間每天狂灑12折神券，領免運券還可抽施華洛世奇聖誕倒數日曆、BOSCH洗碗機、Dyson吸塵器、tokuyo按摩椅等品牌豪禮。此外，加緊火力衝刺，更於雙12檔期推出年度最大檔集點活動，囊括總價值超過200萬元、35款實用商品，12月12日當天下單滿額就能集點換購。
蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」豪灑6張0元起免運券，即日起早鳥預領免運券送最高450元優惠券，領券再加碼抽輝葉按摩槍、石頭掃地機器人、1年份築間火鍋等總價值超過50萬元的品牌豪禮；百大品牌旗艦店更輪番下殺1折起，「輝葉三芯手感美腿機」12月12日現省超過12,000元、限定價9,900元；「ARIEL新升級超濃縮深層抗菌除臭洗衣精補充包」6包組12月12日優惠價669元；「巴黎萊雅玻尿酸眼霜級撫紋精華霜2件組」原價4,018元、12月12日下殺999元；「plain-me旅行小包」、「空氣清淨零死角未來實驗室N7空氣清淨機」12月12日優惠價599元。
蝦皮購物更推出年度最大檔集點活動，12月12日當天下單滿1,000元即可獲得1點，完成指定任務最高可獲得5點，包括法蘭絨保暖毯、平底鍋、後背包、摺疊椅等多達35款商品免費任換。
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