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新鮮草莓果粒＋果泥！beard papa’s「草莓泡芙」回歸

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
beard papa’s限時3天推出聖誕禮盒，每組475元。圖／beard papa’s提供
beard papa’s限時3天推出聖誕禮盒，每組475元。圖／beard papa’s提供

年末正是草莓的季節！beard papa’s最受粉絲喜愛的「草莓泡芙」自即日起至12月31日期間限時回歸，可以品嚐到草莓果餡、草莓果泥帶來的酸甜滋味。另外beard papa’s自12月起，還有台北捷運聯名活動，加入會員即可獲得日式香草泡芙，12月23日起，還將限時3天推出「beard papa’s聖誕禮盒」，現省30元。

限時一個月登場的草莓泡芙，使用草莓粉、新鮮草莓果餡、草莓果泥拌入鮮奶油中，帶出多層次的風味與口感，共有日式、黑日式、菠蘿、MINI等4種派皮可供搭配，創造出不同的感受，每顆售價75元起。另外限定門市販售的「卡士達蘋果派」也將延長販售時段，在酥脆的千層派皮中，可以品嚐到糖漬蘋果塊、香草卡士達內餡交織的滑順香甜。

自即日起至12月31日期間，beard papa’s也與台北捷運聯名推出優惠活動。活動期間新加入台北捷運GO APP會員，即贈送日式香草泡芙1顆，送完為止。符合會員資格者，還有機會抽中日式香草泡芙1盒（6入）。在12月10日，鬍子爺爺也將從圓山捷運站至中山捷運站逛市集，沿途並發放限量口罩、滿額優惠券。除此之外，12月23～25日期間，也將推出「beard papa’s聖誕禮盒」，內含日式香草泡芙、日式草莓泡芙各3顆，原價405元，優惠價375元。

beard papa’s的「草莓泡芙」自即日起限時登場。圖／beard papa’s提供
beard papa’s的「草莓泡芙」自即日起限時登場。圖／beard papa’s提供

草莓

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