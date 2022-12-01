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今年就等這一檔！GU、UNIQLO齊推感謝祭優惠購物 最低下殺66折還送東京來回機票
天氣終於有冬季的氛圍，變得稍有寒意也激起了人們購入禦寒衣物的慾望，因此看準消費者的需求，GU與UNIQLO便在12月2日起連續七天，推出「感謝祭」的購物優惠，下殺66折，最低190元就能入手新品。
每到冬天都會熱銷的HEAT PADDED夾層外套在GU感謝祭期間，提供了優惠價格，讓消費者更好入手，為保暖做好準備。而最值得包色的休閒上衣，更是直接以390元的單一價格販售，多買幾件也不傷荷包。而可依據當天的穿搭場合、氣溫自由搭上不同單品，享受多樣化的搭配樂趣的女裝多way連身裙，也首度在感謝祭推出折扣價，只要一套就能為這個冬季創造穿搭的無限可能，可說是高CP值的選擇。不僅如此，在活動首三天只要於GU實體店舖或網路商店單筆消費滿額即可獲得極優旅行小包一個；感謝祭期間於實體店舖消費結帳時掃描APP會員條碼，或是透過APP於網路商店下單，就有機會抽中台北到東京單人來回機票。
因應國人冬日出遊需求，UNIQLO在這檔感謝祭中，推出多款禦寒保暖外套的優惠價格，其中的女裝防風無縫羽絨連帽外套與男裝Hybrid羽絨大衣，定價更是分別現減1,000元及500元。女裝特級極輕羽絨背心則下殺達到66折、男、女裝HEATTECH棉質EXTRA WARM極暖圓領T恤，單一價590元。UNIQLO同樣於感謝祭的首三日只要單筆消費2,500元，並掃會員條碼，即送BRUNO獨家首次聯名保溫杯一個；後四日則只要單筆消費滿1,000元，並掃會員條碼，即送台灣四大區域人氣伴手禮一份，皆是送完為止。
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