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節慶派對時光 Harry Winston、PIAGET珠寶閃耀神助攻

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
日前以女性演員拿下金鐘獎最佳男主角的陳亞蘭，紅黑西裝搭配Possession系列珠寶耳環、戒指，大秀中性帥氣。圖／PIAGET提供
日前以女性演員拿下金鐘獎最佳男主角的陳亞蘭，紅黑西裝搭配Possession系列珠寶耳環、戒指，大秀中性帥氣。圖／PIAGET提供

時間終於進入12月，一年的最後一個月份，也象徵與家人朋友歡聚、分享的熱鬧時分。珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）、伯爵（PIAGET）與海瑞溫斯頓（Harry Winston）不約而同推出節慶閃耀珠寶，成為派對時讓造型畫龍點睛的華麗輕奢之選。

甫於台北101正式「亮燈」的海瑞溫斯頓Winston Wishes祈願聖誕樹，以7.5公尺高的聖誕樹伴隨了繫上緞帶、令人帶來喜悅的海瑞溫斯頓聖誕盒。品牌除了推薦經典珠寶如Winston Cluster系列項鍊和耳環，現場還可掃瞄QR Code、加入品牌社群好友，並將願望以手機寫下、傳送到Winston Gate幸運之門的螢幕上，並將伴隨隨機的五款畫面，傳送給朋友、捎上暖心問候。活動為免費參加，地點位於台北101購物中心信義路入口，將持續至2023年1月2日為止。

先前釋出佳節形象視覺的Boucheron，則大玩「極大」、「極小」的奇幻視覺，例如讓阿拉伯女星Mila Al Zahrani奔跑在品牌經典的Quatre白金鑽石耳環上，宛如讓祝福與好運層層疊加，閃耀放大；同樣熱衷於「旋轉」戲法的還有伯爵（PIAGET）經典、可旋轉的Possession珠寶，該系列新款的單圈或三圈鑽石或藍寶石珠寶，則先後為金曲歌王李玖哲、金鐘視帝陳亞蘭造型搭配，即便一身黑色西裝，也能在耳環、戒指等小單品上營造出愉悅感受，只要讓心情持續轉動，且輕快告別2022、迎向無限可能的嶄新一年。

海瑞溫斯頓的祈願聖誕樹已於台北101信義路口，悄悄點燃了喜悅、分享和華麗。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓的祈願聖誕樹已於台北101信義路口，悄悄點燃了喜悅、分享和華麗。圖／Harry Winston提供
Possession系列18K白金鑽石耳環，60,000元。圖／PIAGET提供
Possession系列18K白金鑽石耳環，60,000元。圖／PIAGET提供
在日前Bocheron釋出的奇幻視覺中，讓阿拉伯女星Mila Al Zahrani奔跑在Quatre白金鑽石耳環上，宛如奔向無限可能的嶄新來年。圖／Boucheron提供
在日前Bocheron釋出的奇幻視覺中，讓阿拉伯女星Mila Al Zahrani奔跑在Quatre白金鑽石耳環上，宛如奔向無限可能的嶄新來年。圖／Boucheron提供
海瑞溫斯頓Winston Cluster系列祖母綠鑽石珠寶，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Winston Cluster系列祖母綠鑽石珠寶，價格店洽。圖／Harry Winston提供
李玖哲以一身黑色搭配上伯爵Possession系列珠寶，展現都會與時髦俐落。圖／PIAGET提供
李玖哲以一身黑色搭配上伯爵Possession系列珠寶，展現都會與時髦俐落。圖／PIAGET提供
Quatre Radiant Edition Clou de Paris白金戒指，17萬2,000元。圖／Boucheron提供
Quatre Radiant Edition Clou de Paris白金戒指，17萬2,000元。圖／Boucheron提供
Possession系列18K白金藍寶石鑽石三圈耳環，16萬6,000元。圖／PIAGET提供
Possession系列18K白金藍寶石鑽石三圈耳環，16萬6,000元。圖／PIAGET提供

珠寶 品牌 鑽石

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