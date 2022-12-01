節慶派對時光 Harry Winston、PIAGET珠寶閃耀神助攻

時間終於進入12月，一年的最後一個月份，也象徵與家人朋友歡聚、分享的熱鬧時分。珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）、伯爵（PIAGET）與海瑞溫斯頓（Harry Winston）不約而同推出節慶閃耀珠寶，成為派對時讓造型畫龍點睛的華麗輕奢之選。

甫於台北101正式「亮燈」的海瑞溫斯頓Winston Wishes祈願聖誕樹，以7.5公尺高的聖誕樹伴隨了繫上緞帶、令人帶來喜悅的海瑞溫斯頓聖誕盒。品牌除了推薦經典珠寶如Winston Cluster系列項鍊和耳環，現場還可掃瞄QR Code、加入品牌社群好友，並將願望以手機寫下、傳送到Winston Gate幸運之門的螢幕上，並將伴隨隨機的五款畫面，傳送給朋友、捎上暖心問候。活動為免費參加，地點位於台北101購物中心信義路入口，將持續至2023年1月2日為止。

先前釋出佳節形象視覺的Boucheron，則大玩「極大」、「極小」的奇幻視覺，例如讓阿拉伯女星Mila Al Zahrani奔跑在品牌經典的Quatre白金鑽石耳環上，宛如讓祝福與好運層層疊加，閃耀放大；同樣熱衷於「旋轉」戲法的還有伯爵（PIAGET）經典、可旋轉的Possession珠寶，該系列新款的單圈或三圈鑽石或藍寶石珠寶，則先後為金曲歌王李玖哲、金鐘視帝陳亞蘭造型搭配，即便一身黑色西裝，也能在耳環、戒指等小單品上營造出愉悅感受，只要讓心情持續轉動，且輕快告別2022、迎向無限可能的嶄新一年。