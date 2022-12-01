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台北101買氣發威！周年慶創歷史新高 全年150億提前達標

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
國際精品買勢大好，台北101購物中心2022原訂150億業績目標，已在11月提前達成。記者江佩君／攝影
國際精品買勢大好，台北101購物中心2022原訂150億業績目標，已在11月提前達成。記者江佩君／攝影

新冠疫情三年來，國際精品在台灣買氣大好，台北101購物中心今年周年慶就做到史上最高業績，今年至今業績成長近3成。台北101總經理朱麗文表示，2022原訂150億業績目標，台北101已在11月提前達成。

台北101購物中心今年啟動國際精品10年大改裝計畫，4、5樓各精品大店紛紛打造全新旗艦店型，除了Burberry、Cartier率先開幕，接下來還有Louis Vuitton將帶進全新巴黎總店店型、Dior全新店型，預計陸續在今年底前以嶄新店型見客。Gucci也將擴大店型，原本3樓店址未來將轉移到4、5樓雙層大店，開幕時程預計落在2023年第三季。明年3樓也會改裝，預計將有全新品牌進駐。

朱麗文指出，疫情三年來，台灣因疫情控制、加上暫時無法出國，國際精品在國內買勢出現爆發成長，精品品牌也看見台灣驚人消費力。這次商場國際精品10年大改裝，也是品牌展現對台灣市場的信心、加碼投資，光是4、5樓國際精品紛紛升級為全新旗艦店，就至少投入10億金額改裝計畫，這更是台北101未來在精品市場持續成長的一大動能。

10月中旬台灣國境開放後，百貨商場紛紛表示，感受到外籍觀光客逐漸回流，台北101觀景台也出現不少國際觀光客臉孔。台灣12月起戶外配戴口罩解封，對此政策朱麗文表示非常贊同，她指出，這樣更能代表回歸正常生活，加上國外早就沒在戴口罩，台灣取消戶外戴口罩，對逐漸回流的國際觀光客造訪台灣時，較無適應問題並更能接受，對未來國際觀光回溫有很大幫助。

Dior台北101全新旗艦店型預計12月底前開幕。記者江佩君／攝影
Dior台北101全新旗艦店型預計12月底前開幕。記者江佩君／攝影
Gucci在台北101將擴大為4、5樓旗艦大店，開幕時程預計落在2023年第三季。記者江佩君／攝影
Gucci在台北101將擴大為4、5樓旗艦大店，開幕時程預計落在2023年第三季。記者江佩君／攝影
LV台北101全新旗艦店型預計12月底前開幕。記者江佩君／攝影
LV台北101全新旗艦店型預計12月底前開幕。記者江佩君／攝影

台北101 業績 疫情

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