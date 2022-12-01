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看好日本秋田和牛市場 築間餐飲集團引進銷售

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
以鍋物聞名的築間餐飲集團今天與日本秋田縣廳農林水產部畜産振興課，及秋田縣食肉流通公社等，共同宣布引進「日本秋田A5黑毛和牛」銷售。圖／築間餐飲集團提供
以鍋物聞名的築間餐飲集團今天與日本秋田縣廳農林水產部畜産振興課，及秋田縣食肉流通公社等，共同宣布引進「日本秋田A5黑毛和牛」銷售。圖／築間餐飲集團提供

以鍋物聞名的築間餐飲集團今天與日本秋田縣廳農林水產部畜産振興課，及秋田縣食肉流通公社等，共同宣布引進「日本秋田A5黑毛和牛」在築間旗下的「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」銷售，讓台灣老饕也能享用到多種部位且高質量的和牛。

築間集團說，根據統計，2021年日本和牛輸出國家中，台灣排名第4，顯見台灣人對於日本和牛的高喜好度。集團董事長林楷傑說，今年引進了一頭秋田牛，顧客反應非常好，可說是消費者秒殺的產品，對高品質的秋田牛相當看好。

秋田縣廳林水産部畜産振興課石井清一提到，秋田牛從2017年開始進口台灣，去年2021年達到17.7噸，較2020年成長10%。秋田牛選用黑毛和種，培育過程十分嚴謹，從出生開始就需要登錄血統證明、蹄紋、命名等身分證明，在日本本州北邊的秋田縣成長。

秋田縣以天然泉水的水質，栽種有機「小町米」聞名，此品種承襲了越光米的粘性與甜味。秋田牛在飼養過程中，在飼料中加入小町米，以稻米餵養的黑毛和牛，肉質油酸含量高，輕咬一口，油花即四溢，柔嫩多汁，香氣濃厚，是老饕的首選。

築間人員說，這次引進的秋田牛為最高等級的A5且 油花交雜（BMS）到達12，俗稱霜降度，其他包括肉色、脂肪顏色與質量、精肉率等指標，都是和牛界的精品。凡於「築間幸福鍋物」及「燒肉Smile」官方FB貼文完成指令，即可參加抽獎，有機會免費獲得「日本秋田A5黑毛和牛」一份，數量有限送完為止。

「日本秋田A5黑毛和牛」是和牛界的精品。圖／築間餐飲集團提供
「日本秋田A5黑毛和牛」是和牛界的精品。圖／築間餐飲集團提供

秋田 日本和牛 飼料

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