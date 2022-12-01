誠品東南亞首店12月17日吉隆坡見客 60米紅磚拱牆書店亮相

誠品今日宣布東南亞首店「誠品生活吉隆坡」將於12月17日正式開幕。同時，今日首度公開空間實景3D圖，長達60米以傳統紅磚砌成的書區「拱牆之城」是一大特色，匯聚英文、繁簡中文、馬來文、日文等多語系書籍，當中以文學與人文類書籍最為可觀，誠品生活吉隆坡全店以閱讀為核心，融合創意設計、時尚潮流、手作體驗、藝術展演、主題餐廳與咖啡輕食等多元內容。

「誠品生活吉隆坡」開幕進入倒數階段，今（12/1）日公布3D空間實景圖。誠品書店也將書店職人精選的「誠品選書」帶進東南亞，店內也貼心規畫如客廳般舒適的閱讀空間，另有「誠品兒童館」，包括專屬兒童類選書、暢銷排行榜及每月主題策展，也將定期舉辦說故事等親子活動，共享親子閱讀時光。

誠品生活吉隆坡開幕特別邀請藝術家「幾米」推出主題藝術大展，這也是幾米在馬來西亞首次展覽。擅長以充滿想像力的圖像與細膩畫風撫慰人心的幾米，繪本作品翻譯為英法西日韓泰等多國語言，並獲國際多項青年及兒童文學大獎，這次在吉隆坡首展將呈現豐富繪本畫作。

長期推廣台灣文創、培育新創文化設計品牌的誠品生活文創平台expo，繼2019年前往東京日本橋，這次也首次前進東南亞，攜手台灣在地品牌、原創設計與大馬民眾交流，將台味體驗帶到吉隆坡。

疫情逐步解封，誠品大小店型展店腳步不停歇，包括12/3進駐東區地下街的「誠品生活捷運敦化店」；12/17開展東南亞首家旗艦店「誠品生活吉隆坡」後，2023年下半年還有占地規模約1.9萬坪的新店裕隆城全新旗艦大店，以及位於台中市七期核心的特色大店將陸續登場。社區創新店「誠品生活時光」2023年亦將持續走入社區、深入鄰里。