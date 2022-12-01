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500趴2022／巴部農首度出攤！品飲頂級好水還能抽獎

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
巴部農將首次出攤500趴，並於現場提供優惠體驗價。圖／巴部農提供
巴部農將首次出攤500趴，並於現場提供優惠體驗價。圖／巴部農提供

「為了喝好水，買下一座山！」正是「巴部農天然鹼性礦泉水」與畢生追求「健康」、「美麗」的陳博士的真實故事。令許多追求健康、品味與愛水人士驚豔的「巴部農天然鹼性礦泉水」，今年首度出攤500趴現場，將為粉絲們帶來「台灣最好的水」。現場完成訂購，還可獲得紀念小物並參加抽獎！

「巴部農天然鹼性礦泉水」的獨特水源深藏新竹橫山，經美國BETA實驗室鑑定水齡高達4,500年，記錄著台灣的火山地質歷史，更為台灣僅見的火山玄武岩礦泉水，顯其原始的珍貴純淨。同時巴部農為稀有的pH9.0天然鹼性，並發現為罕見的天然負電位、富含「水中黃金」偏硅酸；原生小分子團48.88Hz好吸收、幫助代謝。甘甜、滑順、無澀感的絕佳風味與卓越水質，也讓「巴部農天然鹼性礦泉水」被選為國際級渡假中心、米其林餐廳與遊艇俱樂部的指定飲水，更是許多咖啡師與茶道師間口耳相傳，相互推薦的絕佳沖煮用水。同時還獲得SNQ國家品質標章保健食品組認證，連續榮獲Monde Selection特級金獎與ITQI風味絕佳獎章的權威級肯定。

今年為期3天的「500趴」活動中，鮮少促銷的巴部農首度出攤，並且在現場提供優惠體驗價，加入會員完成訂購，更可獲得品牌紀念小物並參加抽獎。

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