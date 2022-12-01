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打破21年歷史！JINS台灣總經理升任品牌控股常務執行董事
連鎖眼鏡品牌JINS日本股東會日前改選董事，宣布現任品牌台灣總經理邱明琪從執行董事再晉升全球三大的常務執行董事之一，打破了創立二十一年以來的紀錄。因為全球都籠罩在疫情下的這三年，JINS台灣在邱明琪帶領下，業績不減反增，交出亮麗的成績單，因此使她再度高昇，成為品牌首位台籍常務執行董事。
2015年JINS正式來台插旗，邱明琪時任品牌在台的副總經理，籌措展店事宜。三年後，因為JINS在台拓點快速，便升任為總經理，更於2020年拔擢為總部的執行董事，當時便創下了JINS的紀錄，成為日本上市企業的首位台灣籍女性高級管理成員。而在這三年的疫情期間，JINS台灣的營收持續上漲，更在今年度營收成長逾1成，並配息匯回總公司3.2億日圓，成為唯一有回饋現金股利給日本總公司的海外事業體，因此在日前的品牌股東會改選董事時，正式宣布邱明琪晉升為常務執行董事。未來除持續負責台灣業務之外，也將主導新事業拓展，並以品牌整體為著眼點，指導事業發展。
目前台灣JINS全台據點累計至50家，明年計畫持續再展7家新店，力拚業績雙位數成長。邱明琪表示，未來新門市會以街邊店為主力，而且因為花蓮店成功開立，投資獲利期都相對縮短，會再更深入其他衛星城市與鄉鎮區域；除了新開店計畫，明年將擴大在台設計師團隊，因應在地市場的喜好量身打造新品，並培訓台籍管理幹部人才，投入企業經營。
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