五條老師、虎杖等身模型將空降台灣！「咒術迴戰展」預售優惠最終倒數
日本超人氣作品「咒術迴戰」自2020年起改編動畫後引爆全球咒術熱潮，成為現象級動畫大作，也深獲台灣廣大粉絲喜愛，開賣上千份的咒骸娃娃套票也全數售罄，目前展覽預售優惠進入最終倒數，喜愛「咒術迴戰」的粉絲千萬不要錯過！
由聯合數位文創主辦，日本版權方與羚邦集團官方授權，成功引進日本官方展來台，2022年12月30日至2023年4月5日於華山1914文創園區盛大登場！本次「咒術迴戰展」也是海外巡迴第一站，展覽以「咒術迴戰」動畫第一季四大篇章為主軸，數百件作品分區展示，透過原畫、手稿、人物場景設定稿、動畫分鏡圖等，搭配動態影像呈現，讓觀眾一窺風靡全球「咒術迴戰」動畫的珍貴資料！
此外，針對台灣站重新打造超人氣角色五條悟、虎杖悠仁以及隱藏版等身FRP，彷彿角色從「咒術迴戰」故事中走出，帶給台灣粉絲更加豐富的觀展體驗。目前展覽預售票優惠290元活動只到12月29日，於 udn售票網好評熱銷中，購買指定票種還可以獲得精美紀念票收藏，預計將引爆鐵粉朝聖，更多詳細資訊請依官網及官方粉絲團公告為主。
主辦單位這次也與台灣大哥大旗下影音平台MyVideo跨界合作，推出「MyVideo x 聯合文創 請你看動漫劇場版！」活動，指定期間加入udn會員，可從會員電子報獲得限量MyVideo 3天豪華月租電子序號，免費暢看MyVideo站內豪華月租專區等包括「咒術迴戰」等海量動漫影音作品及萬部電影、戲劇、節目等精彩影音內容。
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