7-ELEVEN「1212年終盛典」！「i預購」專櫃保養4折起

7-ELEVEN「1212年終盛典」自12月2日起由「i預購」平台率先開跑，看準民眾「口罩微解封，美妝也放風」的臉部保養、全臉彩妝需求，祭出美妝保養4折起、購買指定商品並使用AFTEE先享後付結帳最高享OPEN POINT點數12%回饋、結帳使用OPEN POINT點數折抵消費，並強打活用OPEN POINT點數年末到期兌點機會，讓會員買越多省越多。網購取件選擇「7-ELEVEN門市安心取」，12月12日至12月16日取件再送7元購物抵用券；足球盛事16強賽開踢，到7-ELEVEN嗑零食瘋賽事，結帳時可使用取件贈送的7元購物抵用券或OPEN POINT點數折抵。

7-ELEVEN「i預購」12月2日至12月12日推出「1212年終盛典」，全站天天免運，強打美妝保養下殺4折起優惠，購買指定商品消費滿1,212元享6% OPEN POINT點數超值回饋，首推雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露100ml三入組特價7,111元，以及年底跑趴、外出全臉上妝最需要的蘭蔻粉底、DIOR唇膏等彩妝品強打最高買1送1優惠。同步還有年菜早鳥搶先購活動，購買指定年菜並使用AFTEE結帳，再加碼6% OPEN POINT點數回饋，最高合計回饋12%。此外，歡慶AFTEE先享後付新上線，首次使用AFTEE結帳不限金額結帳現折15%優惠。

7-ELEVEN提醒，年底前尚有價值超過2億的OPEN POINT點數即將到期，鼓勵會員結帳時別忘了開啟OPEN POINT App可以使用點數直接折抵購物消費，還可以「折抵生活繳費」、「兌換商品」、「跨通路折抵消費」、「點數交換」、「餘額點數App愛心捐」5大攻略活用點數精省購物。

7-ELEVEN自12月12日至12月16日限時5天，全電商平台包裹於7-ELEVEN取件，領取包裹時可獲7元購物抵用券，可直接刷讀紙本條碼進行折抵，亦可選擇結帳時報會員即可直接存入OPEN POINT App（單筆最高可獲得5組）；另提醒消費者搶購優惠之餘也要慎防網路詐騙，臨櫃取貨前務必「先查證、再付款」，若完成取件後發現疑似詐騙，可至「7-ELEVEN安心取申訴平台」線上申訴，客服將協助聯繫廠商處理退貨退款。

除了雙12線上優惠以外，本週適逢4年1次的足球盛事16強賽開踢，進入觀賽高峰，因賽事多為凌晨時段，不少人熬夜支持喜愛球隊，同時適逢年終派對聚會，帶動CITY系列、零食、泡麵、冰品等「宅家食飲」商品類別業績成長近1成。為了應援民眾需求，7-ELEVEN即日起至12月27日推出「零食博覽會」，引進多款異國代購零食，限時任選第2件10元；結帳時使用網購取件贈送的7元購物抵用券或OPEN POINT點數折抵消費，讓點數等同現金。

OPEN POINT App「行動隨時取」搶攻雙12商機，自12月6日至12月13日連續8天推出「歡慶雙十二」超值優惠，期間推出指定優惠組合CITY CAFE大杯美式咖啡（冰／熱）、CITY CAFE大杯拿鐵（冰／熱）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱）、CITY PRIMA精品美式咖啡或拿鐵（冰／熱）、CITY TEA四季春純奶青或經典純奶茶（冰／熱）等暢銷飲品，限定組合價只要1,212元、最高現省813元。

此外，12月7日也推出「一起品茶趣」單日限定好康優惠，CITY TEA英式紅茶及四季春青茶買7送7與香鑽水果茶買3送3超值組合；CITY PEARL更強打咀嚼系熱門商品，推出黑糖珍珠撞奶買3送3及濃厚黑糖珍珠撞奶5杯特價230元。