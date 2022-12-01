吳卓源、謝欣穎都搶戴 Burberry新包全智賢最愛是這色

越簡單的設計，其實越能長久保存、傳承。Burberry推出全新Frances包款，以方形輪廓的簡約設計搭配TB圖案，先前曾為全智賢配戴，近日台灣並有吳卓源、謝欣穎、林映唯等名人先後於IG曬包，儼然新一代IT Bag優雅誕生。

吳卓源使用了粒面皮革迷你款，淺鞍褐色的設計搭配黑色羽絨衣和白色小可愛，優雅、動感、有個性；同一款淺鞍褐色也為「小美」林映唯搭配造型，同時她再搭配上Burberry經典格紋長外套，在行進間調和了瀟灑和優雅。想展現個性中的雙面特質？例如謝欣穎在日前Burberry 101專賣店開幕時則以彩色針織動物毛衣搭配雙色調粒面皮革迷你款，讓秋冬不再沉悶，活潑且活躍。

方形輪廓搭配弧形提把的Frances包是以鞣製粒面皮革或鞣製鱷魚紋浮雕皮革打造，包款上並裝飾有Burberry徽標鐫刻鏡子吊飾、以及品牌經典的Thomas Burberry圖案，同時金屬鏡面吊飾皮革上還可印壓首字母為免費客製服務，創造出獨特辨識。尺寸則將有迷你、小型兩種尺寸，各為85,000元或95,000元，並有黑、灰、暗胭脂紅、暖赤褐棕、雲杉綠、燕麥米...等多色可供選擇。