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米奇也瘋世足！寶格麗Gérald Genta雙逆跳新表來踢球

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Gérald Genta arena BI-RETROGRADE 足球米老鼠雙逆跳腕表，41毫米精鋼表殼配BVL 300雙逆跳自動上鍊機芯，約72萬7,000元，全球限量 200只。圖／寶格麗提供
BVLGARI Gérald Genta arena BI-RETROGRADE 足球米老鼠雙逆跳腕表，41毫米精鋼表殼配BVL 300雙逆跳自動上鍊機芯，約72萬7,000元，全球限量 200只。圖／寶格麗提供

義大利精品寶格麗（BVLGARI），繼2021年復活旗下製表大師Gerald Genta生前同名品牌推出經典Arena Retrograde微笑米老鼠腕表大獲好評後，隨著2022世界盃足球賽即將進入刺激的16強淘汰賽，這個全球知名的經典卡通角色，首次在表盤上秀出他的足球技巧：Gerald Genta Arena Bi-Retrograde Mickey Mouse足球米老鼠雙逆跳腕表上，不僅米奇以精緻的微型雕刻工藝製作，在自動上鍊BVL 300機芯精密的結構驅動之下，展現日期逆跳、分針逆跳和跳時功能三項複雜功能，配專屬表盒，限量推出200只。

傳奇設計師Gérald Genta不僅是創意泉湧的藝術大師，百達翡麗（Patek Philippe）金鷹（NAUTILUS）和愛彼表（Audemars Piguet）的皇家橡樹（Royal Oak）都是他廣為人知的傑作，他透過自己同名製表品牌的設計，更經常展現童心未泯的精神與幽默諧趣的人生觀。他是世界上第一位與迪士尼合作的設計師，並將米老鼠和唐老鴨融入腕表，巧妙催生了創意與複雜技術的完美結合。寶格麗在收購表廠後持續延續並開創珍貴的傑作資產，傳承自1980年代推出的 Fantasy系列的最新款的Gerald Genta Arena Bi-Retrograde Mickey Mouse足球米老鼠雙逆跳腕表無疑是其一。

足球並非米奇第一次踏入的運動世界：在Gérald Genta的巧妙構思下，他曾化身賽車手和高爾夫球手。而這次的足球米奇，則是以珍珠母貝微浮雕而成，視覺效果更為精緻。每個表盤都是由14個機板組合而成，打造出以精密移印技術所設計的色彩圖案之後再於局部塗上透明漆，共需經過20道手工工序，才能確保米老鼠栩栩如生。表盤最外圈的紅色分鐘刻度盤呼應著米奇紅色短褲及紅色紋理橡膠表帶。米老鼠手臂化作分針，左腳上方10點鐘位置顯示跳時視窗，右腳邊則為180度逆跳日期，在30分鐘處，一顆足球從米老鼠頭上飛過。

而本屆世足賽，同樣隸屬於LVMH集團的宇舶表（Hublot）則擔任官方時計，在世足賽期間於高雄精品重地漢神本館開設全台唯一全明星世足快閃店，展出品牌為世足賽裁判設計的的專用腕表和裁判鐘，以及眾多足壇名人包括傳奇巨星比利（Pelé）和當紅的足球金童姆巴佩（Kylian Mbappé）等品牌大使設計的足球，世足粉絲不可錯過的限時打卡點。

HUBLOT Big Bang e 2022 FIFA 世足賽官方腕表，44毫米黑色陶瓷表殼、Wear OS by Google™系統，18萬元，全球限量1000只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang e 2022 FIFA 世足賽官方腕表，44毫米黑色陶瓷表殼、Wear OS by Google™系統，18萬元，全球限量1000只。圖／宇舶表提供
BVLGARI Gérald Genta arena BI-RETROGRADE 足球米老鼠雙逆跳腕表，41毫米精鋼表殼配BVL 300雙逆跳自動上鍊機芯，約72萬7,000元，全球限量 200只。圖／寶格麗提供
BVLGARI Gérald Genta arena BI-RETROGRADE 足球米老鼠雙逆跳腕表，41毫米精鋼表殼配BVL 300雙逆跳自動上鍊機芯，約72萬7,000元，全球限量 200只。圖／寶格麗提供
2022 FIFA卡達世界盃™期間，官方時計宇舶表於高雄精品重地漢神本館開設全台唯一世足快閃店。圖／宇舶表提供
2022 FIFA卡達世界盃™期間，官方時計宇舶表於高雄精品重地漢神本館開設全台唯一世足快閃店。圖／宇舶表提供
BVLGARI Gérald Genta arena BI-RETROGRADE 足球米老鼠雙逆跳腕表，41毫米精鋼表殼配BVL 300雙逆跳自動上鍊機芯，約72萬7,000元，全球限量 200只。圖／寶格麗提供
BVLGARI Gérald Genta arena BI-RETROGRADE 足球米老鼠雙逆跳腕表，41毫米精鋼表殼配BVL 300雙逆跳自動上鍊機芯，約72萬7,000元，全球限量 200只。圖／寶格麗提供

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