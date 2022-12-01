快訊

曾與林書豪同隊！PLG／鋼鐵人拚開胡 簽下哈佛小子NBA前隊友

無慢性病史、接種過三劑疫苗！30歲男全身不適、嘔吐 隔日死後確診

全家便利商店變身Pokémon GO補給站、道館！ 傳說寶可夢「畢力吉翁」限時降臨

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
寶可夢訓練家全員集合！全家便利商店4,100店變身Pokémon GO補給站、道館，還有傳說寶可夢限時登場。圖／全家便利商店提供
寶可夢訓練家全員集合！全家便利商店4,100店變身Pokémon GO補給站、道館，還有傳說寶可夢限時登場。圖／全家便利商店提供

各路寶可夢訓練家注意，即日起全台全家便利商店都能捕捉寶可夢了！全家便利商店將於2023年喜迎35週年，為提供消費者更多購物樂趣，宣布與超人氣手遊「Pokémon GO」展開為期一年的合作，即日起全台全家便利商店超過4,100間店舖都將搖身一變，成為寶可補給站或道館，透過據點密集優勢就近應援玩家，讓玩家隨時隨地都能捕捉寶可夢、挑戰團體戰，未來更將為全家便利商店超過1,500萬會員推出專屬優惠及獨享活動。

風靡全球的手機遊戲Pokémon GO於2016年推出，累積下載次數已突破10億；Pokémon GO鼓勵人們動起來，帶動玩家走出戶外、結交朋友，目前玩家已在全世界累計了數十億的行走里程。全家便利商店看好寶可夢魅力，特別在35週年前夕攜手AR擴增實境遊戲開發公司Niantic，以Pokémon GO展開跨界合作，結合全家便利商店據點密集、每日百萬來客數等通路優勢，即日起至2023年11月30日將全台超過4,100間全家便利商店店舖變身為寶可補給站或道館，不僅給予寶可夢訓練家最強力的應援，更成為Pokémon GO台灣合作夥伴中有史以來據點最多、最密集、合作規模最大的通路。

全家便利商店不僅強力應援廣大的一般玩家，未來與Pokémon GO的合作更將結合會員經營，規劃專屬活動等好康，讓全家便利商店1,500萬會員中的寶可夢訓練家能多重受惠。Niantic則表示，Pokémon GO於2021年起展開與日本全家便利商店的合作，日本全家便利商店目前有16,500個寶可補給站及道館，訓練家與日本全家便利商店互動已超過11億次，合作也將邁入第二年，因此也相當期待在台灣全家便利商店能再次掀起熱潮。

在全家便利商店與Pokémon GO首波合作活動期間，難得一見的傳說寶可夢將限時出現。12月1日至12月7日晚上7點至8點到全家便利商店超過800間道館，訓練家將可挑戰傳說寶可夢「畢力吉翁」。

雙方合作期間內除了有限時活動之外，玩家於全家便利商店店舖遊玩Pokémon GO時，也能同時發掘全家便利商店最新優惠促銷活動或全新商品。全家便利商店未來更將推出Pokémon GO專屬好康優惠等多重活動，讓廣大的會員及玩家收穫滿載，往更強大的寶可夢訓練家之路邁進。

全家便利商店看好寶可夢魅力，特別攜手Niantic，以Pokémon GO展開跨界合作，即日起至2023年11月30日將全台全家便利商店店舖變身為寶可補給站或道館。圖／全家便利商店提供
全家便利商店看好寶可夢魅力，特別攜手Niantic，以Pokémon GO展開跨界合作，即日起至2023年11月30日將全台全家便利商店店舖變身為寶可補給站或道館。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與Pokémon GO首波合作活動期間，除了有難得一見的傳說寶可夢限時出現，玩家於全家便利商店店舖遊玩Pokémon GO時，也能同時發掘最新優惠促銷活動或全新商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與Pokémon GO首波合作活動期間，除了有難得一見的傳說寶可夢限時出現，玩家於全家便利商店店舖遊玩Pokémon GO時，也能同時發掘最新優惠促銷活動或全新商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將於2023年喜迎35週年，為提供消費者更多購物樂趣，宣布與超人氣手遊「Pokémon GO」展開合作，即日起全台全家便利商店都將成為寶可補給站或道館。圖／全家便利商店提供
全家便利商店將於2023年喜迎35週年，為提供消費者更多購物樂趣，宣布與超人氣手遊「Pokémon GO」展開合作，即日起全台全家便利商店都將成為寶可補給站或道館。圖／全家便利商店提供
全家便利商店看好寶可夢魅力，特別攜手Niantic，以Pokémon GO展開跨界合作，即日起至2023年11月30日將全台全家便利商店店舖變身為寶可補給站或道館。圖／全家便利商店提供
全家便利商店看好寶可夢魅力，特別攜手Niantic，以Pokémon GO展開跨界合作，即日起至2023年11月30日將全台全家便利商店店舖變身為寶可補給站或道館。圖／全家便利商店提供

便利商店 寶可夢 日本

延伸閱讀

全家門市變身Pokémon GO道館 「畢力吉翁」限時降臨

迎口罩解禁首日！全家便利商店霜淇淋「一日限定買1送1」　限時4天11款指定飲品享2件66折

《寶可夢 朱/紫》玩家發現《阿爾宙斯》小彩蛋 老粉悼念往事「期待再一起吃飯」

全家便利商店獨家合作交通部觀光局！國際旅客10萬份「台灣水果盒兌換卡」免費換

相關新聞

全家便利商店變身Pokémon GO補給站、道館！ 傳說寶可夢「畢力吉翁」限時降臨

各路寶可夢訓練家注意，即日起全台全家便利商店都能捕捉寶可夢了！全家便利商店將於2023年喜迎35週年，為提供消費者更多購...

FENDI家飾品與生活風格配件誕生！滿載O'Lock奢華優雅

在家族傳人Silvia Venturini Fendi的創意指導下，FENDI匯聚品牌經典的設計符碼、O'Lock、FE...

口罩微解封！7-ELEVEN推「戶外放風優惠」　指定商品最低買1送1起

睽違近3年，考量本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自12月1日起戶外場所可免戴口罩。7-ELEVEN因應「戶外口罩解...

迎口罩解禁首日！全家便利商店霜淇淋「一日限定買1送1」

迎口罩解禁首日，全家便利商店自今天（12月1日）起推出六重好康，包含Fami!ce全家霜淇淋一日限定買1送1、全盈會員L...

仙鶴錦鯉來報到 積家「靜謐大自然」腕表頌揚東方之美

東方的山水、花鳥、自然，總是藝術無窮無盡的靈感來源。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）借鏡於東方的自然...

專寵頂級VIP私密護膚會！海洋拉娜空運奇蹟金萃原液

對於頂級保養品而言，最頂級的VIP是最重要的客人，為了專寵消費前1%的客人，海洋拉娜特別空運最頂級的「奇蹟金萃原液」來台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。