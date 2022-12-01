全家便利商店變身Pokémon GO補給站、道館！ 傳說寶可夢「畢力吉翁」限時降臨

各路寶可夢訓練家注意，即日起全台全家便利商店都能捕捉寶可夢了！全家便利商店將於2023年喜迎35週年，為提供消費者更多購物樂趣，宣布與超人氣手遊「Pokémon GO」展開為期一年的合作，即日起全台全家便利商店超過4,100間店舖都將搖身一變，成為寶可補給站或道館，透過據點密集優勢就近應援玩家，讓玩家隨時隨地都能捕捉寶可夢、挑戰團體戰，未來更將為全家便利商店超過1,500萬會員推出專屬優惠及獨享活動。

風靡全球的手機遊戲Pokémon GO於2016年推出，累積下載次數已突破10億；Pokémon GO鼓勵人們動起來，帶動玩家走出戶外、結交朋友，目前玩家已在全世界累計了數十億的行走里程。全家便利商店看好寶可夢魅力，特別在35週年前夕攜手AR擴增實境遊戲開發公司Niantic，以Pokémon GO展開跨界合作，結合全家便利商店據點密集、每日百萬來客數等通路優勢，即日起至2023年11月30日將全台超過4,100間全家便利商店店舖變身為寶可補給站或道館，不僅給予寶可夢訓練家最強力的應援，更成為Pokémon GO台灣合作夥伴中有史以來據點最多、最密集、合作規模最大的通路。

全家便利商店不僅強力應援廣大的一般玩家，未來與Pokémon GO的合作更將結合會員經營，規劃專屬活動等好康，讓全家便利商店1,500萬會員中的寶可夢訓練家能多重受惠。Niantic則表示，Pokémon GO於2021年起展開與日本全家便利商店的合作，日本全家便利商店目前有16,500個寶可補給站及道館，訓練家與日本全家便利商店互動已超過11億次，合作也將邁入第二年，因此也相當期待在台灣全家便利商店能再次掀起熱潮。

在全家便利商店與Pokémon GO首波合作活動期間，難得一見的傳說寶可夢將限時出現。12月1日至12月7日晚上7點至8點到全家便利商店超過800間道館，訓練家將可挑戰傳說寶可夢「畢力吉翁」。