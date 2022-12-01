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口罩微解封！7-ELEVEN推「戶外放風優惠」　指定商品最低買1送1起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN因應「戶外口罩解禁」民生需求，即日起針對口香糖、潤唇膏、面膜、冰品等類別推出最低買1送1起優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN因應「戶外口罩解禁」民生需求，即日起針對口香糖、潤唇膏、面膜、冰品等類別推出最低買1送1起優惠。圖／7-ELEVEN提供

睽違近3年，考量本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自12月1日起戶外場所可免戴口罩。7-ELEVEN因應「戶外口罩解禁」民生需求，即日起針對口香糖、潤唇膏、面膜、冰品等類別推出最低買1送1起優惠。

根據7-ELEVEN觀察，隨著防疫規定逐漸放寬，消費者對於「戶外飲食」、「口腔衛生」、「臉部保養」等議題討論聲量倍增，帶動潤唇膏、面膜、口香糖等商品詢問度增加近1成。為了應援民眾需求，7-ELEVEN即日起至2023年1月10日祭出碧唇小藍罐經典保濕潤唇膏買1送1，曼秀雷敦、DHC等多款潤唇膏任選第2件6折；即日起至12月27日美麗日記指定面膜任選買2送1；口香糖部分則是祭出Airwaves酷涼FUN塊－冰爽檸檬／冰爽薄荷即日起至12月27日第2件6折優惠，Airwaves、Extra等品牌指定品項即日起至12月27日全店集點買1送1。

另外，即日起戶外口罩解禁，7-ELEVEN自有品牌iseLect同步推出經典紅茶300ml（6入組）原價60元，12月1日至12月4日限時4天特價30元，等於買1送1、一瓶只要5元；冰品即日起至12月27日也推出指定品項2件95折、3件89折。

7-ELEVEN提醒，疫情期間門市遵守中央流行疫情指揮中心規範，另依指揮中心提醒，體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區仍建議配戴口罩。

7-ELEVEN即日起至2023年1月10日祭出碧唇小藍罐經典保濕潤唇膏買1送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至2023年1月10日祭出碧唇小藍罐經典保濕潤唇膏買1送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有品牌iseLect推出經典紅茶300ml（6入組）原價60元，12月1日至12月4日限時4天特價30元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有品牌iseLect推出經典紅茶300ml（6入組）原價60元，12月1日至12月4日限時4天特價30元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN因應「戶外口罩解禁」民生需求，即日起針對口香糖、潤唇膏、面膜、冰品等類別推出最低買1送1起優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN因應「戶外口罩解禁」民生需求，即日起針對口香糖、潤唇膏、面膜、冰品等類別推出最低買1送1起優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至12月27日祭出美麗日記指定面膜任選買2送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至12月27日祭出美麗日記指定面膜任選買2送1。圖／7-ELEVEN提供

疫情 口罩 面膜

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