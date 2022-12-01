FENDI家飾品與生活風格配件誕生！滿載O'Lock奢華優雅
在家族傳人Silvia Venturini Fendi的創意指導下，FENDI匯聚品牌經典的設計符碼、O'Lock、FENDI Roma和Pequin等logo圖案，挑選從最柔軟的納帕皮革到利摩日瓷器等高級材料精心製作，推出FENDI Casa首個家飾品與生活風格配件系列，包括Art de la Table瓷器餐具、盒子、托盤、燭台、以及居家織品。全系列新作將於12月起於指定FENDI精品店、FENDI Casa精品店以及fendi.com官網販售，台灣目前尚未引進。
此系列運用天然木材鑲嵌出Pequin條紋效果，而像是FENDI的招牌黃色、青黴綠色、粉紅色等明亮顏色則與中性色彩交錯運用，形成完美平衡的配色，最後點綴金色細節，增添高雅氣息。O'Lock和FENDI Roma這兩個FENDI的代表性符號更經重新演繹貫穿在全系列的家飾品上。
餐具系列由法國最高級的利摩日瓷器製作而成，盤子上黑白交錯的FENDI O'Lock logo圖案串組成大大小小的鍊條圖案，最後聚焦金色的O'Lock logo。馬克杯、茶壺和咖啡杯都配有一個飾有金色的 O'Lock logo圖案的精緻上蓋，流露典雅的儀式感。電鍍金材質的橢圓形O'Lock logo圖案也裝飾在桌子、成套的燭台、與細長穆拉諾玻璃花瓶等餐桌配件上，為各種場合營造出別緻氛圍。
玻璃杯更是由Silvia Venturini Fendi與母親Anna Fendi吸收合作的成果。Anna Fendi就是在1987年一手擘畫出FENDI Casa系列，使得FENDI成為首個推出家居產品系列的時尚精品品牌的幕後推手各款玻璃杯設計靈感源自於Anna Fendi的私人收藏，透明和黑色兩個相配的水晶圓錐體形成奇特的形狀。
O'Lock logo也轉化為橢圓形雙色皮革收納盒的上蓋、置物碗與托盤，並飾有Pequin條紋圖案。方形形狀得傢飾品則是以壓印在經典奶油色和駝色，以及嬰兒粉色和青黴綠色皮革上的FENDI Roma logo圖案作為裝飾。羊絨材質居家織品則以中性色彩搭配FF logo圖案，提供多種尺寸的抱枕和柔軟的方格呢布料供選擇。
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