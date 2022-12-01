迎口罩解禁首日！全家便利商店霜淇淋「一日限定買1送1」

迎口罩解禁首日，全家便利商店自今天（12月1日）起推出六重好康，包含Fami!ce全家霜淇淋一日限定買1送1、全盈會員Let’s Café中杯經典拿鐵買3送3、實體店舖指定罐裝飲料2件66折、全家便利商店App「全+1商城」支援女神光美妝專館16折起、周末康康5以及萌翻全場的小小兵爆米花桶開賣，讓12月第一周小確幸從周四就提早開始。

12月1日口罩解禁，第一件事情當然要大口吃冰！全家便利商店App「隨買跨店取」Fami!ce全家霜淇淋推出1日限定買1送1優惠，無論是經典的小農鮮奶口味，或是SAKImoto嵜本聯名的超人氣玉米濃湯口味霜淇淋都適用，每會員限購一組，兌換期限至2023年2月28日）。

每個月1日為全盈+PAY會員日，12月1日全家便利商店App「隨買跨店取」使用全盈+PAY支付，即享Let’s Café中杯經典拿鐵買3送3優惠，再享全家便利商店會員點數加倍送，只有全盈會員才能享有。12月31日前成功推薦好友註冊全盈+PAY，推薦1人還可回饋66元全盈儲值金。

歡慶口罩解禁，全家便利商店實體店舖再加碼推出罐裝飲料折扣，12月1日至12月4日連續4天全家便利商店自有品牌FamilyMart Collection（簡稱FMC）系列茶飲、Let’s Café罐裝咖啡、碳酸飲料等指定飲料享2件66折優惠，包含FMC天然水（2.2L）、古早味紅茶、四季春青茶、金萱二十七、生茶、不知春茶，Let’s Café罐裝咖啡系列香濃咖啡拿鐵、單品曼特寧黑咖啡、無砂糖咖啡拿鐵以及可口可樂ZERO、雪碧ZERO等共計11款飲品。

脫下口罩後，挽救顏值、恢復女神光彩更是首要任務。全家便利商店App「全+1商城」與電商平台「全家行動購」美妝專館推出超殺優惠，Hermès愛馬仕、雅詩蘭黛、 KIEHL’S契爾氏、16BRAND等國際品牌下殺16折起， 愛馬仕唇膏、腮紅2,000元有找，16BRAND唇釉只要199元，數量有限售完為止。

本周全家便利商店「康康5」12月2日至12月4日精選限時好康，包含「Let’s Café大杯經典拿鐵」與「私品茶大杯熱桂圓紅棗海燕窩」皆享2杯65元限時優惠，「葡萄王康普茶葡柚蜜香風味」與「農心辣白菜泡菜拉麵袋麵」則享同商品買1送1。全盈+PAY再加碼，12月2日至12月4日至全台全家便利商店實體店鋪使用全盈+PAY支付，即享Fami!ce全家霜淇淋買1送1優惠（口味不限）。