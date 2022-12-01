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仙鶴錦鯉來報到 積家「靜謐大自然」腕表頌揚東方之美
東方的山水、花鳥、自然，總是藝術無窮無盡的靈感來源。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）借鏡於東方的自然風光並結合積家工坊的漆藝、微繪工藝和寶石鑲嵌等手工藝，打造出約會系列（Rendez-Vous Sonatina）妙音響時「靜謐大自然（Peaceful Nature）」三部曲腕表，呈現了造物主、藝術與時間工藝的完美聯集。
事實上，積家先前曾推出「浮世繪」三部曲腕表，將日本傳統浮世繪名家葛飾北齋的畫作重現於Reverso腕表表面，反應不俗。本次的約會系列「靜謐大自然（Peaceful Nature）」三部曲腕表，則分別聚焦在東方意味鮮明的仙鶴、翠鳥、錦鯉等主題，三者分別帶有長壽、靈動與悠遊自得的正面聯想。積家珍稀工藝（Métiers Rares®）工坊的匠師並運用了漆藝、寶石鑲嵌、金箔鑲嵌等多重技法，因此重現了錦鯉在伴隨星夜的柳樹下悠遊、仙鶴展翅翱翔於松樹之上的曼妙絕景。
而幾家的「約會系列（Rendez-Vous Sonatina）」妙音響時腕表更具備詩意也實用的約會時間顯示，面盤邊緣的金色星星可透過表冠設定，並以清脆聲響，提醒配戴者重要的相會時刻、準時現身。
約會系列妙音響時「靜謐大自然」又分為仙鶴、翠鳥、錦鯉三款，38.2毫米的玫瑰金表殼內使用了積家735型自動上鍊機芯，具備時間顯示、約會時間、晝夜顯示，全表共鑲嵌160科鑽石總重約1.86克拉，每款皆限量10只，僅在積家專賣店內販售，訂價皆為305萬元。
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