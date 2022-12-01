快訊

曾與林書豪同隊！PLG／鋼鐵人拚開胡 簽下哈佛小子NBA前隊友

無慢性病史、接種過三劑疫苗！30歲男全身不適、嘔吐 隔日死後確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

仙鶴錦鯉來報到 積家「靜謐大自然」腕表頌揚東方之美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
腕表動力使用了積家735型自動上鏈機械機芯，機芯並具備玫瑰金自動盤，可於透明後底蓋中欣賞。圖／Jaeger-LeCoultre提供
腕表動力使用了積家735型自動上鏈機械機芯，機芯並具備玫瑰金自動盤，可於透明後底蓋中欣賞。圖／Jaeger-LeCoultre提供

東方的山水、花鳥、自然，總是藝術無窮無盡的靈感來源。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）借鏡於東方的自然風光並結合積家工坊的漆藝、微繪工藝和寶石鑲嵌等手工藝，打造出約會系列（Rendez-Vous Sonatina）妙音響時「靜謐大自然（Peaceful Nature）」三部曲腕表，呈現了造物主、藝術與時間工藝的完美聯集。

事實上，積家先前曾推出「浮世繪」三部曲腕表，將日本傳統浮世繪名家葛飾北齋的畫作重現於Reverso腕表表面，反應不俗。本次的約會系列「靜謐大自然（Peaceful Nature）」三部曲腕表，則分別聚焦在東方意味鮮明的仙鶴、翠鳥、錦鯉等主題，三者分別帶有長壽、靈動與悠遊自得的正面聯想。積家珍稀工藝（Métiers Rares®）工坊的匠師並運用了漆藝、寶石鑲嵌、金箔鑲嵌等多重技法，因此重現了錦鯉在伴隨星夜的柳樹下悠遊、仙鶴展翅翱翔於松樹之上的曼妙絕景。

而幾家的「約會系列（Rendez-Vous Sonatina）」妙音響時腕表更具備詩意也實用的約會時間顯示，面盤邊緣的金色星星可透過表冠設定，並以清脆聲響，提醒配戴者重要的相會時刻、準時現身。

約會系列妙音響時「靜謐大自然」又分為仙鶴、翠鳥、錦鯉三款，38.2毫米的玫瑰金表殼內使用了積家735型自動上鍊機芯，具備時間顯示、約會時間、晝夜顯示，全表共鑲嵌160科鑽石總重約1.86克拉，每款皆限量10只，僅在積家專賣店內販售，訂價皆為305萬元。

Rendez-Vous Sonatina Peaceful Nature約會系列妙音響時「靜謐大自然」錦鯉腕表，玫瑰金、38.2毫米、時間顯示、晝夜顯示、約會時間想鬧功能、限量10只，305萬元。圖／Jaeger-LeCoultre提供
Rendez-Vous Sonatina Peaceful Nature約會系列妙音響時「靜謐大自然」錦鯉腕表，玫瑰金、38.2毫米、時間顯示、晝夜顯示、約會時間想鬧功能、限量10只，305萬元。圖／Jaeger-LeCoultre提供
Rendez-Vous Sonatina Peaceful Nature約會系列妙音響時「靜謐大自然」翠鳥腕表，玫瑰金、38.2毫米、時間顯示、晝夜顯示、約會時間想鬧功能、限量10只，305萬元。圖／Jaeger-LeCoultre提供
Rendez-Vous Sonatina Peaceful Nature約會系列妙音響時「靜謐大自然」翠鳥腕表，玫瑰金、38.2毫米、時間顯示、晝夜顯示、約會時間想鬧功能、限量10只，305萬元。圖／Jaeger-LeCoultre提供
Rendez-Vous Sonatina Peaceful Nature約會系列妙音響時「靜謐大自然」仙鶴腕表，玫瑰金、38.2毫米、時間顯示、晝夜顯示、約會時間想鬧功能、限量10只，305萬元。圖／Jaeger-LeCoultre提供
Rendez-Vous Sonatina Peaceful Nature約會系列妙音響時「靜謐大自然」仙鶴腕表，玫瑰金、38.2毫米、時間顯示、晝夜顯示、約會時間想鬧功能、限量10只，305萬元。圖／Jaeger-LeCoultre提供
積家（Jaeger-LeCoultre）的約會系列（Rendez-Vous Sonatina）妙音響時「靜謐大自然（Peaceful Nature）」三部曲腕表，呈現了造物主、藝術與時間工藝的完美聯集。圖／Jaeger-LeCoultre提供
積家（Jaeger-LeCoultre）的約會系列（Rendez-Vous Sonatina）妙音響時「靜謐大自然（Peaceful Nature）」三部曲腕表，呈現了造物主、藝術與時間工藝的完美聯集。圖／Jaeger-LeCoultre提供
積家珍稀工藝（Métiers Rares®）工坊的匠師並運用了漆藝、寶石鑲嵌、金箔鑲嵌等多重技法，因此重現了錦鯉在伴隨星夜的柳樹下悠遊、仙鶴展翅翱翔於松樹之上的曼妙絕景。圖／Jaeger-LeCoultre提供
積家珍稀工藝（Métiers Rares®）工坊的匠師並運用了漆藝、寶石鑲嵌、金箔鑲嵌等多重技法，因此重現了錦鯉在伴隨星夜的柳樹下悠遊、仙鶴展翅翱翔於松樹之上的曼妙絕景。圖／Jaeger-LeCoultre提供

約會 腕表

延伸閱讀

戴上SWATCH限定新腕表 變身耶誕節最「響亮」的人

張軒睿、鳳小岳帶逛 TUDOR台北101專賣店全新亮相

大師級真跡骨董現身！寶璣破億複雜與珠寶表101限時秀

C羅、貝克漢、武藤嘉紀、黃義助場外名表戴什麼？世足明星名表大特搜

相關新聞

FENDI家飾品與生活風格配件誕生！滿載O'Lock奢華優雅

在家族傳人Silvia Venturini Fendi的創意指導下，FENDI匯聚品牌經典的設計符碼、O'Lock、FE...

口罩微解封！7-ELEVEN推「戶外放風優惠」　指定商品最低買1送1起

睽違近3年，考量本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自12月1日起戶外場所可免戴口罩。7-ELEVEN因應「戶外口罩解...

迎口罩解禁首日！全家便利商店霜淇淋「一日限定買1送1」

迎口罩解禁首日，全家便利商店自今天（12月1日）起推出六重好康，包含Fami!ce全家霜淇淋一日限定買1送1、全盈會員L...

仙鶴錦鯉來報到 積家「靜謐大自然」腕表頌揚東方之美

東方的山水、花鳥、自然，總是藝術無窮無盡的靈感來源。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）借鏡於東方的自然...

專寵頂級VIP私密護膚會！海洋拉娜空運奇蹟金萃原液

對於頂級保養品而言，最頂級的VIP是最重要的客人，為了專寵消費前1%的客人，海洋拉娜特別空運最頂級的「奇蹟金萃原液」來台...

「脆皮雲朵菠蘿」買3送1！「菠匠」進駐新竹享平方

繼於今年10月於台北京站開出全台首間門市，主打「脆皮雲朵菠蘿」的烘焙品牌「菠匠 Bochia」，再於即日起插旗新竹享平方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。