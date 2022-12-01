專寵頂級VIP私密護膚會！海洋拉娜空運奇蹟金萃原液

對於頂級保養品而言，最頂級的VIP是最重要的客人，為了專寵消費前1%的客人，海洋拉娜特別空運最頂級的「奇蹟金萃原液」來台，為頂級VIP舉辦私密護膚會，結合整套按摩與護膚流程，讓頂級客人體驗最頂級的奇蹟金萃原液。

海洋拉娜奇蹟金萃原液收斂自 Miracle Broth™ 奇蹟活凝金萃，花費12年超過6千多次實驗，結合深海巨藻、維他命及多種礦物質，並經歷3～4個月的仿生性發酵，發酵程序中模擬原生物生活環境，照射光線、聲波模擬聆聽海潮聲，讓奇蹟活凝金萃釋放能量，且深海巨藻以永續手摘工法，摘取前1/3處嫩芽，此次首度空運恆溫來台，就為了專屬VIP提供護膚會體驗。