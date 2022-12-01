快訊

蝦皮購物大當機 官方道歉：系統異常正全力修復

電商震撼彈！「熊媽媽買菜網」收攤 東森購物證實營業至12月8日

專寵頂級VIP私密護膚會！海洋拉娜空運奇蹟金萃原液

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
海洋拉娜專為頂級VIP，舉辦護膚會。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜專為頂級VIP，舉辦護膚會。圖／海洋拉娜提供

對於頂級保養品而言，最頂級的VIP是最重要的客人，為了專寵消費前1%的客人，海洋拉娜特別空運最頂級的「奇蹟金萃原液」來台，為頂級VIP舉辦私密護膚會，結合整套按摩與護膚流程，讓頂級客人體驗最頂級的奇蹟金萃原液。

海洋拉娜奇蹟金萃原液收斂自 Miracle Broth™ 奇蹟活凝金萃，花費12年超過6千多次實驗，結合深海巨藻、維他命及多種礦物質，並經歷3～4個月的仿生性發酵，發酵程序中模擬原生物生活環境，照射光線、聲波模擬聆聽海潮聲，讓奇蹟活凝金萃釋放能量，且深海巨藻以永續手摘工法，摘取前1/3處嫩芽，此次首度空運恆溫來台，就為了專屬VIP提供護膚會體驗。

另外也同步再次溝通頂級的創世紀原晶系列，全系列內含原晶奇蹟活凝金萃，讓肌膚找回能量，還能持續滋養，原晶奇蹟活凝金萃以奇蹟活凝金萃精純淬鍊而成，搭配創世紀肌因革新發酵精華，採用珍稀澎澎紅藻，結合自然光的波長並添加精煉24K純金，發酵淬鍊為高度活性精華，還有高倍濃度萊姆茶萃取，全系列包括海洋拉娜創世紀原晶前導精露、原晶極萃、原晶眼部精華霜、原晶夜間修護凝萃，滿足每個人對於頂級護膚的需求體驗。

海洋拉娜專為頂級VIP，舉辦護膚會。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜專為頂級VIP，舉辦護膚會。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜專為頂級VIP，空運奇蹟金萃原液來台，舉辦護膚會。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜專為頂級VIP，空運奇蹟金萃原液來台，舉辦護膚會。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜專為頂級VIP，空運奇蹟金萃原液來台，舉辦護膚會。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜專為頂級VIP，空運奇蹟金萃原液來台，舉辦護膚會。圖／海洋拉娜提供

維他命 按摩

延伸閱讀

麻雀高速撞上擋風玻璃墜地亡 他急撿起「CPR好幾分鐘不停下」奇蹟出現了

頂呱呱會員免費送雞腿！VIP全年9折起、加送810元禮包

感恩節奇蹟！郵輪客落海 漂流20小時獲救

李敏鎬認動臉「一年一次」進廠維修 坦認：20歲開始

相關新聞

仙鶴錦鯉來報到 積家「靜謐大自然」腕表頌揚東方之美

東方的山水、花鳥、自然，總是藝術無窮無盡的靈感來源。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）借鏡於東方的自然...

專寵頂級VIP私密護膚會！海洋拉娜空運奇蹟金萃原液

對於頂級保養品而言，最頂級的VIP是最重要的客人，為了專寵消費前1%的客人，海洋拉娜特別空運最頂級的「奇蹟金萃原液」來台...

「脆皮雲朵菠蘿」買3送1！「菠匠」進駐新竹享平方

繼於今年10月於台北京站開出全台首間門市，主打「脆皮雲朵菠蘿」的烘焙品牌「菠匠 Bochia」，再於即日起插旗新竹享平方...

台北街頭最有氣氛打卡點！梵克雅寶信義旗艦店藝術造景

大自然是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的靈感泉源，季節的遞嬗變化往往也反映在梵克雅寶瑰麗而迷人的珠寶創...

500趴2022／Bose無線消噪耳塞現場體驗IG打卡送保溫瓶

擁有優異音樂聆聽體驗與強大降噪功能的Bose QuietComfort消噪耳塞II現身500趴！在音樂、美食的歡樂氣氛中...

博客來2022暢銷書榜出爐 這本書連續三年霸榜改寫紀錄

博客來今日公佈「2022年度閱讀暢銷排行TOP10」，「原子習慣」傲視群雄，連三年蟬聯年度閱讀暢銷榜、電子書榜雙料冠軍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。