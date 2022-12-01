「脆皮雲朵菠蘿」買3送1！「菠匠」進駐新竹享平方
繼於今年10月於台北京站開出全台首間門市，主打「脆皮雲朵菠蘿」的烘焙品牌「菠匠 Bochia」，再於即日起插旗新竹享平方 Shown Square。為慶祝新店開幕，即日起至12月5日期間，每日推出「脆皮雲朵菠蘿買3送1」，另外還有「買1送6」、「加購享95折」等不同優惠。
自稱是「最傲嬌的菠蘿」的「菠匠 Bochia」，以結合港式菠蘿外皮、日式鬆軟麵包的「脆皮雲朵菠蘿」為招牌，共有11種不同口味，包括招牌脆菠菠、冰心菠蘿、香草卡士達菠蘿、巧克力卡士達菠蘿等品項，單顆45～65元不等。另外店內也提供「特濃千層蛋塔」、「香濃脆皮泡芙」等品項。
菠匠新竹首間門市，自即日起於享平方 Shown Square開始試營運。12月1日至12月5日期間，「脆皮雲朵菠蘿」享買3送1優惠（任選3款脆皮雲朵菠蘿，加贈招牌脆菠菠1個），每日限量50組。12月1日至12月31日期間，享平方店也推出「買1送6」優惠。購買買一盒4入的特濃千層蛋塔或脆皮雲朵菠蘿，即可獲得「6項明星商品兌換券」，可供下次消費滿額兌換。
除此之外，京站店則於12月期間推出任選脆皮雲朵菠蘿4入特價219元的優惠。活動期間，享平方店、京站店也同步推出「特濃千層蛋塔」1盒 179 元、2盒350元的優惠，並再享加購任選脆皮雲朵菠蘿享95折。
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