「脆皮雲朵菠蘿」買3送1！「菠匠」進駐新竹享平方

繼於今年10月於台北京站開出全台首間門市，主打「脆皮雲朵菠蘿」的烘焙品牌「菠匠 Bochia」，再於即日起插旗新竹享平方 Shown Square。為慶祝新店開幕，即日起至12月5日期間，每日推出「脆皮雲朵菠蘿買3送1」，另外還有「買1送6」、「加購享95折」等不同優惠。

自稱是「最傲嬌的菠蘿」的「菠匠 Bochia」，以結合港式菠蘿外皮、日式鬆軟麵包的「脆皮雲朵菠蘿」為招牌，共有11種不同口味，包括招牌脆菠菠、冰心菠蘿、香草卡士達菠蘿、巧克力卡士達菠蘿等品項，單顆45～65元不等。另外店內也提供「特濃千層蛋塔」、「香濃脆皮泡芙」等品項。

菠匠新竹首間門市，自即日起於享平方 Shown Square開始試營運。12月1日至12月5日期間，「脆皮雲朵菠蘿」享買3送1優惠（任選3款脆皮雲朵菠蘿，加贈招牌脆菠菠1個），每日限量50組。12月1日至12月31日期間，享平方店也推出「買1送6」優惠。購買買一盒4入的特濃千層蛋塔或脆皮雲朵菠蘿，即可獲得「6項明星商品兌換券」，可供下次消費滿額兌換。