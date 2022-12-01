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台北街頭最有氣氛打卡點！梵克雅寶信義旗艦店藝術造景
大自然是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的靈感泉源，季節的遞嬗變化往往也反映在梵克雅寶瑰麗而迷人的珠寶創作上。誌慶迷人的冬季來臨、梵克雅寶以純潔無瑕的經典意象為充滿冬日氛圍的自然景獻上全新形象照，同時，延續日前於台北101購物中心展開的Alhambra展覽，法國的藝術家雙人組Burcu & Geoffrey再度特別為微風信義旗艦店打造冬季氛圍造景，即日起至2023年1月2日止，活潑可愛的雪地動物也將於信義區街頭，分享冬日禮讚的暖心祝福。
今年冬季，梵克雅寶特別攜手美國知名攝影師Oliva Bee拍攝一系列富有詩意的形象照，演繹冬日的色彩和形態。除了經典金珠美學的Perlée系列、模特兒也混搭了Frivole系列立體金質小花、歌頌好運的幸運草Alhambra系列、綻放璀璨純淨之美的蓮花Lotus系列，同時品牌最具代表性的「白色珠寶」包括Legend of Diamonds高級珠寶、Flowerlace高級珠寶、À Cheval高級珠寶、Palmyre系列等經典高級珠寶，也在冬日皚皚白雪美景襯托之下，更顯佳節之溫馨珍貴。
本季Alhambra也迎來全新以璣鏤雕花（guilloché）工藝綻放的全新光芒。年度新作包括長項鍊、手鍊、吊墜，戒指及耳環，以品牌傳世超越百年的經典璣鏤雕花，為白K金煥發出太陽放射飾紋的璀璨流光，花瓣周圍更以珍貴的金質圓珠滾上花邊，與中央一顆金質飾珠相映成趣，進一步展現Alhambra系列的原創風格。
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