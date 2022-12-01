快訊

蝦皮購物大當機 官方道歉：系統異常正全力修復

電商震撼彈！「熊媽媽買菜網」收攤 東森購物證實營業至12月8日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北街頭最有氣氛打卡點！梵克雅寶信義旗艦店藝術造景

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Palmyre耳環，白K金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Palmyre耳環，白K金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供

大自然是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的靈感泉源，季節的遞嬗變化往往也反映在梵克雅寶瑰麗而迷人的珠寶創作上。誌慶迷人的冬季來臨、梵克雅寶以純潔無瑕的經典意象為充滿冬日氛圍的自然景獻上全新形象照，同時，延續日前於台北101購物中心展開的Alhambra展覽，法國的藝術家雙人組Burcu & Geoffrey再度特別為微風信義旗艦店打造冬季氛圍造景，即日起至2023年1月2日止，活潑可愛的雪地動物也將於信義區街頭，分享冬日禮讚的暖心祝福。

今年冬季，梵克雅寶特別攜手美國知名攝影師Oliva Bee拍攝一系列富有詩意的形象照，演繹冬日的色彩和形態。除了經典金珠美學的Perlée系列、模特兒也混搭了Frivole系列立體金質小花、歌頌好運的幸運草Alhambra系列、綻放璀璨純淨之美的蓮花Lotus系列，同時品牌最具代表性的「白色珠寶」包括Legend of Diamonds高級珠寶、Flowerlace高級珠寶、À Cheval高級珠寶、Palmyre系列等經典高級珠寶，也在冬日皚皚白雪美景襯托之下，更顯佳節之溫馨珍貴。

本季Alhambra也迎來全新以璣鏤雕花（guilloché）工藝綻放的全新光芒。年度新作包括長項鍊、手鍊、吊墜，戒指及耳環，以品牌傳世超越百年的經典璣鏤雕花，為白K金煥發出太陽放射飾紋的璀璨流光，花瓣周圍更以珍貴的金質圓珠滾上花邊，與中央一顆金質飾珠相映成趣，進一步展現Alhambra系列的原創風格。

À Cheval手鐲，鉑金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
À Cheval手鐲，鉑金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Perlée secret吊墜表，玫瑰金鑲嵌鑽石配白色珍珠貝母表盤，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Perlée secret吊墜表，玫瑰金鑲嵌鑽石配白色珍珠貝母表盤，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Flowerlace戒指，白K金鑲嵌鑽石，約107萬元。圖／梵克雅寶提供
Flowerlace戒指，白K金鑲嵌鑽石，約107萬元。圖／梵克雅寶提供
Lotus吊墜，白K金鑲嵌鑽石，約106萬元。圖／梵克雅寶提供
Lotus吊墜，白K金鑲嵌鑽石，約106萬元。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Pont des Amoureux腕表，38毫米白K金鑲鑽配琺瑯金雕表盤，搭載獨家逆跳及按需動畫模組自動上鍊機芯，419萬0,000元。圖／梵克雅寶提供
Lady Arpels Pont des Amoureux腕表，38毫米白K金鑲鑽配琺瑯金雕表盤，搭載獨家逆跳及按需動畫模組自動上鍊機芯，419萬0,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée Toi & Moi腕表，玫瑰金鑲嵌鑽石、紅玉髓、黑色彼德石、白色珍珠母貝。圖／梵克雅寶提供
Perlée Toi & Moi腕表，玫瑰金鑲嵌鑽石、紅玉髓、黑色彼德石、白色珍珠母貝。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra白K金璣鏤雕花手鍊，5枚四葉幸運草圖騰，約18萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
Vintage Alhambra白K金璣鏤雕花手鍊，5枚四葉幸運草圖騰，約18萬1,000元。圖／梵克雅寶提供
Sweet Alhambra腕表，玫瑰金配白色珍珠母貝表盤，約87萬元。圖／梵克雅寶提供
Sweet Alhambra腕表，玫瑰金配白色珍珠母貝表盤，約87萬元。圖／梵克雅寶提供
（由左至右）模特兒配戴Flowerlace耳環及戒指以及配戴Lotus系列，舉手投足展現優雅，演繹冬季浪漫。圖／梵克雅寶提供
（由左至右）模特兒配戴Flowerlace耳環及戒指以及配戴Lotus系列，舉手投足展現優雅，演繹冬季浪漫。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店打造冬季氛圍造景，傳遞暖心祝福。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店打造冬季氛圍造景，傳遞暖心祝福。圖／梵克雅寶提供

珠寶 品牌

延伸閱讀

異國藝術開創多元文化視野 台南新營新藝廊將開幕

柏林台南 藝術雙城記

國泰兒繪藝術營隊 80組親子搭檔共享美學饗宴

瑪利亞青年藝術創作展 快樂襪主題禮盒助弱勢

相關新聞

仙鶴錦鯉來報到 積家「靜謐大自然」腕表頌揚東方之美

東方的山水、花鳥、自然，總是藝術無窮無盡的靈感來源。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）借鏡於東方的自然...

專寵頂級VIP私密護膚會！海洋拉娜空運奇蹟金萃原液

對於頂級保養品而言，最頂級的VIP是最重要的客人，為了專寵消費前1%的客人，海洋拉娜特別空運最頂級的「奇蹟金萃原液」來台...

「脆皮雲朵菠蘿」買3送1！「菠匠」進駐新竹享平方

繼於今年10月於台北京站開出全台首間門市，主打「脆皮雲朵菠蘿」的烘焙品牌「菠匠 Bochia」，再於即日起插旗新竹享平方...

台北街頭最有氣氛打卡點！梵克雅寶信義旗艦店藝術造景

大自然是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的靈感泉源，季節的遞嬗變化往往也反映在梵克雅寶瑰麗而迷人的珠寶創...

500趴2022／Bose無線消噪耳塞現場體驗IG打卡送保溫瓶

擁有優異音樂聆聽體驗與強大降噪功能的Bose QuietComfort消噪耳塞II現身500趴！在音樂、美食的歡樂氣氛中...

博客來2022暢銷書榜出爐 這本書連續三年霸榜改寫紀錄

博客來今日公佈「2022年度閱讀暢銷排行TOP10」，「原子習慣」傲視群雄，連三年蟬聯年度閱讀暢銷榜、電子書榜雙料冠軍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。