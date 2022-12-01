500趴2022／Bose無線消噪耳塞現場體驗IG打卡送保溫瓶

擁有優異音樂聆聽體驗與強大降噪功能的Bose QuietComfort消噪耳塞II現身500趴！在音樂、美食的歡樂氣氛中，想要在戶外喧擾吵雜環境下獨享片刻寧靜，Bose QuietComfort消噪耳塞II先進的CustomTune智能耳內音場調校技術，能為耳朵優化消噪效能及聲音表現，享受頂尖的消噪效能而不受干擾，專為你的耳型量身訂製獨一無二的聲音，讓音樂更深刻動人，且不受任何場所限制。全新Fit Kit適耳套裝包括3對矽膠耳套及特製穩固環，能自由混搭找出貼合每個耳朵的尺寸，佩戴舒適穩固。

除了輕巧舒適到讓你幾乎沒有感覺到它的存在的Bose QuietComfort消噪耳塞II、擁有經典消噪技術的Bose QuietComfort 45消噪耳機外，現場還有聲音澎湃、適合戶外活動還具有IP67防水防塵功能的SoundLink Flex藍牙揚聲器，即使落入水中，仍可繼續正常播放，甚至還能漂浮在水面上，清晰、渾厚的聲音及堅固耐用的設計，絕對成為疫情解封後戶外活動的最佳氣氛營造幫手。

現場歡樂Song加碼贈送各式好禮！活動期間只要到500趴Bose攤位現場按讚Bose Facebook官方粉絲團，試戴Bose QuietComfort消噪耳塞II並參加IG濾鏡拍照活動，即可獲得Bose輕量保溫瓶150ml，以及Bose × Wondercise 30天VIP帳號，當場下載開通30天VIP帳號，再送高清蛋白粉乙包。現場購買任何Bose產品送Bose獨家大禮包，內含Bose限定版運動飛盤、輕量保溫瓶150ml、Wondercise高清蛋白粉，總價值約1,500元。數量有限，送完為止，本週五、六、日3天快到500趴Bose攤位盡情體驗。

500趴2022／500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro