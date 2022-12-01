博客來2022暢銷書榜出爐 這本書連續三年霸榜改寫紀錄

博客來今日公佈「2022年度閱讀暢銷排行TOP10」，「原子習慣」傲視群雄，連三年蟬聯年度閱讀暢銷榜、電子書榜雙料冠軍，改寫暢銷榜紀錄。亞軍則是英國心理諮商經典「蛤蟆先生去看心理師」，顯示疫情之下心理勵志書當道。作家劉軒「不敗學習力」談論學習技巧與心法，不僅適合學生，社會人士也受用，奪下年度閱讀暢銷季軍，

博客來表示，心理勵志書當道，年度十大閱讀暢銷書中，心理勵志書上榜4席，顯示大疫之下，民眾渴求心理慰藉。這些心理暢銷書分別為亞軍的「蛤蟆先生去看心理師」，由心理學家羅伯．狄保德將心理諮商過程運用在動物角色們身上，故事以好讀易懂的方式巧妙結合心理學基礎知識，打動千萬名讀者。而疫情下，家人相處時間變少，「如何好好說話」為許多人關心的主題，賴佩霞「我想跟你好好說話」以美國心理學大師馬歇爾‧盧森「非暴力溝通」為基礎，幫助人們消彌溝通摩擦，獲得第六名。志玲姊姊首部凝視內心的真摯書寫「剛剛好的優雅」以40則高EQ格局語錄，看見直面人生的勇氣，以及盤據年暢銷榜多年的「被討厭的勇氣」重回榜上，分站8、9名。

作家劉軒「不敗學習力」談論學習技巧與心法，不僅適合學生，社會人士也受用，奪下年度閱讀暢銷季軍。藝人林依晨首部真實剖繪自我之作「做自己，為什麼還要說抱歉？」看零負評女神如何在眾人的想望與期待中矛盾掙扎時刻保有自我，一路熱銷登上年度閱讀暢銷第5名。

去年商業理財霸榜7名，今年剩下2名，從疫情高峰期的股市投資熱，積極發展投資向外開源，到後期迎來通膨，在實質投資市場轉為保守，轉而投資自己。長銷書「原子習慣」、「投資最重要的事」歷久不衰，成為最踏實的依靠。

此外，語言學習用書「新制多益」、「全新！新制多益TOEIC聽力／閱讀題庫解析」紛紛上榜，隨著疫情穩定，考試日期確定而能拉長準備期，以及國境解封出國深造、留學等需求，20代年輕讀者選擇加強語言能力亦是投資自己的另一種體現。

博客來2022年度暢銷排行榜TOP 10，依序為《原子習慣》、《蛤蟆先生去看心理師》、《不敗學習力：學霸都在用的10大聰明讀書法》、《全新！新制多益 TOEIC 單字大全》、《做自己，為什麼還要說抱歉？》、《我想跟你好好說話：賴佩霞的六堂「非暴力溝通」入門課》、《全新！新制多益TOEIC聽力／閱讀題庫解析【博客來獨家套書】》、《剛剛好的優雅》、《被討厭的勇氣》、《投資最重要的事》。